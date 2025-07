Bogdan Ivan spune că a anunțat din iunie Parchetul cu privire la „situația aberantă” a imobilului care nu a plătit chirie de 18 ani

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei, a avut o reacție privitoare la imobilul descoperit de actualul ministru Radu Miruţă, pentru care nu se plăteşte chirie de ani de zile. El a spus că deşi Ministerul Economiei a solicitat evacuarea spaţiului, cei care îl ocupă au refuzat, iar evacuarea poate fi realizată doar prin hotărâre a instanţei. Cazul acestei clădiri a fost adus în atenția publicului de Radu Miruță, în urmă cu câteva zile.

Bogdan Ivan arată într-o postare pe Facebook că încă din data de 2 iunie, în calitate de Ministru al Economiei, a sesizat Parchetul de pe lângă ICCJ cu privire la situaţia aberantă de la imobilul de pe Şoseaua Olteniţei. El prezintă şi cronologia faptelor: Martie 2025 – am primit Raportul Curţii de Conturi, care a semnalat nereguli grave; Aprilie 2025 – am trimis Corpul de Control al Ministrului la faţa locului; Iunie 2025 – odată cu finalizarea Raportului de control, am dispus, în data de 2 iunie, sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bogdan Ivan arată că ”acţiunile administrative clare rezolvă problemele şi el a aplicat astfel de decizii, în mod concret.”

Evacuarea, prin decizie a instanței

”Deşi Ministerul Economiei a solicitat evacuarea spaţiului, cei care îl ocupă au refuzat. Astfel, evacuarea poate fi realizată doar prin hotărâre a instanţei. Situaţia este în prezent analizată de autorităţile competente”, menţionează fostul ministru al Economiei.

Fără chirie în 18 ani

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat, luni, că a descoperit cu stupoare că Ministerul Economiei deţine în Bucureşti o clădire cu 54 de birouri în care funcţionează mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie şi a dispus evacuarea.

”Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deţine în Bucureşti o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcţionează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, aţi citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii in timp ce alţii încasau bani frumoşi. Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Dar lucrurile nu mai pot continua aşa”, a transmis ministrul.

Radu Miruţă a anunţat că a dispus evacuarea.

Editor : Sebastian Eduard