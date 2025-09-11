Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse

Premierul Ilie Bolojan a discutat la telefon, joi, cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov, informează Guvernul. Tema principală a convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.

Pentru construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere, mai arată comunicatul de presă al Executivului.

De asemenea, cei doi au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.

Ilie Bolojan i-a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse.

