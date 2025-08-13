Live TV

Exclusiv Bolojan: Proiectul privind pensionarea magistraților este gata. „Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii”

Data publicării:
Premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că proiectul privind pensionarea magistraților este gata și joi ar putea fi făcut public. Premierul a anunțat și că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților. „Este o problemă de inechitate socială evidentă și trebuie să o corectăm,” a precizat premierul despre pensiile magistraților.

Întrebat dacă magistrații au făcut vreo contrapropunere la planul de reformare a pensiilor speciale, Bolojan a declarat că luni va avea o întâlnire cu cu asociațiile magistraților.

„Din discuțiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard, deci de 65 de ani, așa cum este și normal, că pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte, sigur, au fost cele mai puternic contestate și apoi, sigur, o perioadă de tranziție între actuale prevederi și noile prevederi care să fie în accepțiunea lor cât mai lungă. Nu am ajuns la o soluție. Noi am definitivat acest pachet și foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală, iar astăzi am confirmat o întâlnire luni cu asociațiile magistraților care au solicitat o întâlnire în acest sens.

Dar știți, sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri în niciun alt domeniu și nici într-o altă țară. Ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate,” a declarat premierul.

Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii, atrage atenția premierul.

„Și, un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acuma peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministerului Justiției și a statului român și suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii și mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. Ori în condițiile în care nu ai o predictibilitate a sistemului de salarizare și poți să declanșezi în orice zi procese împotriva statului cu șanse mari de câștig pe diferite motive, de sporuri, de discriminare sau de alte elemente care țin de lucru discutabile, dacă aceste lucruri nu le corectăm, gândiți-vă ce sentiment este în societatea românească,” a explicat premierul.

Pensiile speciale reprezintă o problemă de inechitate socială care trebuie corectată, spune Ilie Bolojan.

„Ce spune un om care are o pensie de 500-600 euro când vede că un magistrat, care are o pensie medie de 4.900 - 5.000 de euro pe actuala lege, spune că aceste pensii, domnule, sunt cuvenite, asta ține de independența justiției. Atunci ce spune un om, profesor universitar, un medic, un om din televiziune, un om care lucrează într-o fabrică, când își dă seama că trebuie să lucreze până la 65 de ani și termină cu o pensie care este de 7, 8, 9, 10 ori mai mică decât asta? Deci, aici e o problemă pur și simplu de inechitate socială evidentă și trebuie să o corectăm. Nu există altă posibilitate,” subliniază premierul.

„Toate aceste legi trebuie să fie, aceste proiecte, în pachetul doi, pentru că ele au efecte atât pe componenta de justiție socială, dar partea de administrație, partea de sănătate, sunt aspecte structurale, înseamnă sume imense de bani pe care, într-o formă sau alta, așa cum v-am spus, nu le mai putem duce în spate,” a adăugat premierul Ilie Bolojan. 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și Volodimir Zelenski înainte de...
Ilie Bolojan
Bolojan: Proiectul privind Pilonul II „nu e abandonat”. „ASF l-a...
Ultimele știri
Avertismenul spionajului militar ucrainean: Rusia intenționează să producă aproape 80.000 de drone Shahed în 2025
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League dacă trece de Spartak Trnava
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bolojan fals online
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
drula
Drulă, despre alegerile din București: „Îmi doresc o candidatură comună. Văd o colaborare bună între Primărie și premierul Bolojan”
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din subordine să taie cu 20% numărul angajaților
statueta reprezentand justitia si cionel de judecator pe un birou
Patru asociaţii de magistraţi cer o întâlnire „de urgență”cu Bolojan. Ei susțin că se duce o „campanie de subminare a profesiei”
ID293445_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA“
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un fost magistrat încasa 10 pensii „normale”
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...