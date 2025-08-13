Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că proiectul privind pensionarea magistraților este gata și joi ar putea fi făcut public. Premierul a anunțat și că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților. „Este o problemă de inechitate socială evidentă și trebuie să o corectăm,” a precizat premierul despre pensiile magistraților.

Întrebat dacă magistrații au făcut vreo contrapropunere la planul de reformare a pensiilor speciale, Bolojan a declarat că luni va avea o întâlnire cu cu asociațiile magistraților.

„Din discuțiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard, deci de 65 de ani, așa cum este și normal, că pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte, sigur, au fost cele mai puternic contestate și apoi, sigur, o perioadă de tranziție între actuale prevederi și noile prevederi care să fie în accepțiunea lor cât mai lungă. Nu am ajuns la o soluție. Noi am definitivat acest pachet și foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală, iar astăzi am confirmat o întâlnire luni cu asociațiile magistraților care au solicitat o întâlnire în acest sens.

Dar știți, sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri în niciun alt domeniu și nici într-o altă țară. Ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate,” a declarat premierul.

Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii, atrage atenția premierul.

„Și, un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acuma peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministerului Justiției și a statului român și suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii și mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. Ori în condițiile în care nu ai o predictibilitate a sistemului de salarizare și poți să declanșezi în orice zi procese împotriva statului cu șanse mari de câștig pe diferite motive, de sporuri, de discriminare sau de alte elemente care țin de lucru discutabile, dacă aceste lucruri nu le corectăm, gândiți-vă ce sentiment este în societatea românească,” a explicat premierul.

Pensiile speciale reprezintă o problemă de inechitate socială care trebuie corectată, spune Ilie Bolojan.

„Ce spune un om care are o pensie de 500-600 euro când vede că un magistrat, care are o pensie medie de 4.900 - 5.000 de euro pe actuala lege, spune că aceste pensii, domnule, sunt cuvenite, asta ține de independența justiției. Atunci ce spune un om, profesor universitar, un medic, un om din televiziune, un om care lucrează într-o fabrică, când își dă seama că trebuie să lucreze până la 65 de ani și termină cu o pensie care este de 7, 8, 9, 10 ori mai mică decât asta? Deci, aici e o problemă pur și simplu de inechitate socială evidentă și trebuie să o corectăm. Nu există altă posibilitate,” subliniază premierul.

„Toate aceste legi trebuie să fie, aceste proiecte, în pachetul doi, pentru că ele au efecte atât pe componenta de justiție socială, dar partea de administrație, partea de sănătate, sunt aspecte structurale, înseamnă sume imense de bani pe care, într-o formă sau alta, așa cum v-am spus, nu le mai putem duce în spate,” a adăugat premierul Ilie Bolojan.

