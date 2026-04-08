Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer. Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor merg săptămâna viitoare în SUA

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan a spus miercuri că miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor vor merge săptămâna viitoare în Statele Unite pentru a începe negocierile cu compania Pfizer, în urma procesului pierdut privind achiziţia vaccinurilor anti-COVID. El a precizat că România va solicita şi sprijinul Comisiei Europene în acest demers.

Bolojan a explicat că trebuie găsită o soluţie fie pentru plata eşalonată a sumei datorate, fie pentru compensarea acesteia prin medicamente.

„Suntem în situaţia în care ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează, pe de o parte, pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite şi pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea tribunalului. De la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile şi ar fi bine deci ca, în această perioadă, să găsim o formulă prin care, pe de o parte, anumite penalităţi de întârziere care sunt aferente să fie stopate pe perioada negocierilor. Şi să găsim o formulă prin care, până se clarifică aspectul care ţine de un posibil recurs sau nu - dar asta pe baza unei discuţii cu casa de avocaţi şi cu Polonia, pentru că suntem în aceeaşi situaţie - vom vedea dacă se poate găsi o soluţie”, a spus premierul, întrebat despre procesul cu Pfizer şi dacă au fost identificate sursele privind plata sumei pe care România trebuie să o achite în urma pierderii procesului cu această companie.

El a spus că România va solicita şi un sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere, potrivit Agerpres.

„Şi, de asemenea, căutăm formulele care pot fi puse în practică pentru ca această sumă de bani sau să o achităm într-o formulă eşalonată sau să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piaţa românească sunt produse de către această companie. Dar după discuţiile pe care cei doi miniştri le vor avea săptămâna viitoare vor comunica rezultatul acestora şi ce demersuri se vor face în perioada următoare, în mod evident, în funcţie de rezultatul acestor prime negocieri”, a adăugat premierul.

Ce spune Nicușor Dan

Și președintele Nicușor Dan a vorbit despre dosarul Pfizer, într-o conferință de presă.

„Nu știu dacă este ceva civil sau penal, nu știu dacă este și penal. În orice caz, pe chestiuni financiare, statul român este reprezentat de Ministerul Finanțelor. Dacă ministrul Finanțelor consideră că un demnitar, cu bună știință, a luat o decizie proastă care a afectat bugetul, trebuie să se îndrepte împotriva lui. Așa cum Curtea de Conturi observa că din cauza unui director s-au pierdut niște bani, eu ca director trebuia să mă îndrept împotriva lui”, a spus el.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat, în primă instanţă, Polonia şi România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro şi, respectiv, 600 de milioane de euro.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Petrolier
4
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după acuzațiile ministrului Agriculturii: Orice ministru are disponibilitatea să mă contacteze în permanență
panouri fotovoltaice
Bolojan: 90% din avizele tehnice de racordare la rețelele electrice sunt pentru proiecte speculative
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții
ilie bolojan arata un grafic in conferinta
Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă
ccr
Pacienții cronici reclamă consecințele negative ale întârzierii deciziei CCR pe neplata primei zile de concediu medical
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Nicușor Dan.
Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate din campania electorală
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu se află la Arena Naţională! Galeria Rapidului a sosit la stadion. Update
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...