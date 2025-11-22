Live TV

Video Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte din zona Brașov, salvaţi de jandarmi

Foto: Jandarmeria Română

Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română.

„Un apel la 112, primit ieri după-amiază, a pus în alertă jandarmii montani din Braşov. Un grup format din patru adulţi şi un bebeluş de 3 luni s-a rătăcit pe un drum izolat din Fundăţica. Deviaţi de la drumul principal de o aplicaţie de trafic, turiştii au ajuns pe un drum greu practicabil, unde autoturismul a rămas împotmolit în noroi, fără a-l mai putea mişca de acolo. Prezenţa bebeluşului, lipsa semnalului telefonic şi apropierea întunericului au făcut ca intervenţia să devină o urgenţă absolută. Jandarmii au plecat imediat în căutarea lor, iar în aproximativ 50 de minute, folosind coordonatele GPS şi informaţiile primite de la apropiaţi, au reuşit să găsească grupul. Turiştii erau panicaţi, dar teferi”, precizează Jandarmeria Română, într-o postare pe Facebook.

Însoţiţi de jandarmi, turiştii au mers aproape trei km până la autospecială, care i-a transportat în siguranţă la pensiunea la care erau cazaţi.

„Pentru colegul nostru, Vlad Chirciu, misiunea a avut o puternică încărcătură emoţională. El l-a ţinut în braţe pe bebeluş pe tot traseul, iar liniştea micuţului arată că s-a simţit în siguranţă alături de salvatorul său”, mai spun jandarmii, care au postat pe Facebook şi un filmuleţ cu imagini de la această misiune.

