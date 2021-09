Brașov, primul oraș din Europa care s-a angajat să reducă emisiile CO2 cu 55% până în 2030

Brașovul este primul oraș din Europa care s-a angajat să reducă cu 55% emisiile de dioxid de carbon până în 2030, iar până în 2050 să atingă neutralitatea climatică. Anunțul a fost făcut de primarul Allen Coliban în cadrul Conferinței Internaționale de politici publice de mediu, care se desfășoară în aceste zile la Brașov.

Primarul Brașovului, Allen Coliban, a fost primul primar din Europa care a semnat ediția cu țintele revizuite ale Convenției Primarilor privind clima și energia, potrivit unui comunicat al primăriei Brașov.

Orașul se angajează să reducă cu 55% emisiile de dioxid de carbon până în 2030, iar până în 2050 să atingă neutralitatea climatică.

"Astăzi am anunțat care sunt noile planuri și noile ținte pentru Brașov, respectiv suntem și noi parte din Fit for Fifty Five, reducerea emisiilor de carbon reduse cu 55% până în 2030 și ținta de neutralitate a carbonului până în 2050. Toate aceste lucruri se transpun nu doar în ținte și în asumare, alături de alți primari europeni, a unui nou acord, ci se transpun într-un plan de măsuri pe termen mediu și pe termen lung. Avem măsuri pentru 2030 și pentru 2050, care parcurg o sferă largă de domenii, de la mobilitate, la felul în care folosim energia pentru încălzirea locuințelor, la extinderea suprafețelor de spații verzi. Toate acestea se transpun în ținte măsurabile, pentru care vom veni în fața dumneavoastră și a cetățenilor, anual, pentru a da raport și pentru a da socoteală. În acest moment ne îndreptăm spre 30% reducere de emisii de carbon față de anul de referință 2008, însă au fost acei 30 la sută cei mai ușor de atins și de obținut. Următorii 25%, pe care ne propunem să-i atingem până în 2030, astfel încât să ajungem la țintă de 55 reducere, sunt mai dificili și nu putem să-i atingem fără colaborarea comunității și a cetățenilor și pentru asta suntem parte din proiectul “Tomorrow”. Avem un grup de acțiune, care include operatorul de transport, operatorii de energie, operatorii de salubritate, organizații civice brașovene, și împreună avem nevoie să agreăm asupra pașilor și asupra țintelor anuale. Din punctul meu de vedere țintele pe care ni le-am stabilit nu sunt pentru o comparație cu alte orașe, ci este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm la nivel local. De câte ori se vorbește despre schimbări climatice și despre asumarea unor ținte, statele fac acest lucru, dar nu pot să facă transpunerea lor în fapte, dacă la nivel local nu există aceste mecanisme și aceste politici. Despre asta este vorba, despre cum noi arătăm responsabilitate, noi comunitatea brașoveană, față de țintele pe care ni le asumăm la nivel internațional", a precizat Allen Coliban, potrivit comunicatului.

Conform primarului Alllen Coliban, pentru a atinge cele două obiective, reducerea cu 55% a emisiilor CO2 până în anul 2030 și neutralitate climatică până în 2050, acțiunile pe termen scurt sunt:

diminuarea dependenței energetice prin creșterea proporției de energie verde utilizată pentru consumul clădirilor publice, condiție care va fi prevăzută în caietul de sarcini pentru achiziția de energie electrică la nivelul unităților de învățământ și a celorlalte clădiri publice;

proiecte de reabilitare energetică a tuturor clădirilor publice;

decarbonarea domeniului de încălzire;

dezvoltarea urbană să se poată face doar în condițiile în care aceasta este una durabilă și inclusivă;

creșterea suprafeței zonelor verzi;

mobilitate sustenabilă și transport electric în întregime până în 2030;

campanii de conștientizare în școli în domeniul tranziției verzi;

aplicarea principiilor economiei circulare, în ceea ce privește managementul deșeurilor;

implicarea comunității în crearea, implementarea și evaluarea strategiilor locale.

Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie. În acest moment, această inițiativă este una internațională, având peste 10.715 de semnatari, din care peste 7.000 de autorități locale și regionale din 57 de țări, cu un total de 325.017.984 cetățeni.

Editor : B.P.