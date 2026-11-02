Britanicul care a mers pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani e așteptat să ajungă în orașul natal: „Pot face mai mult decât credeam”

După ce şi-a petrecut ultimii 28 de ani călătorind pe jos în jurul lumii şi a străbătut aproximativ 50.000 de kilometri, aventurierul britanic Karl Bushby este aşteptat să ajungă luni în oraşul său natal, Hull, din nord-estul Angliei, ca un erou.

Karl Bushby a plecat pe jos din sudul Chile în 1998 şi-a stabilit două reguli pentru călătoria sa: să nu folosească niciun mijloc de transport şi să nu se întoarcă acasă până nu a finalizat provocarea, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Acest fost paraşutist al armatei britanice a traversat întregul continent american, a traversat strâmtoarea Bering din Alaska până în Rusia, apoi a călătorit în Asia Centrală şi Europa, prin peisaje variind de la jungle la munţi, deşerturi şi gheaţă marină.

Aventurierul în vârstă de 57 de ani a fost aplaudat de localnici în timp ce traversa podul suspendat Humber duminică, la aproximativ trei ore de mers pe jos de casa sa, în condiţii de ceaţă densă. Consiliul Local Hull a planificat o ceremonie oficială pentru a sărbători întoarcerea sa în oraş, luni dimineaţă.

Apoi, exploratorul va face ultima etapă a călătoriei sale epice pentru a-şi vizita mama, Angela, unde se va reuni cu fiul său, Adam, în vârstă de 32 de ani, şi cu o nepoată de 12 ani pe care nu a întâlnit-o niciodată.

Fostul soldat a spus că a fost „absolut copleşit” de primirea primită. „Atât de mulţi oameni au urmărit călătoria epică a lui Karl. Cu toţii am fost inspiraţi de spiritul său, de tenacitatea sa şi de hotărârea sa de fier”, a spus primarul oraşului Hull, Maria Coward, care a mai precizat că locuitorii acestui oraş britanic au simţit „o mare mândrie pentru realizarea sa incredibilă”.

Cum și-a început aventura

Karl Bushby şi-a început aventura la vârsta de 29 de ani, după ce căsătoria sa s-a destrămat, iar soţia sa s-a mutat în Irlanda de Nord cu fiul lor.

De-a lungul a aproape trei decenii, călătoria sa a fost întreruptă de mai multe ori. Moscova i-a refuzat viza ani de zile, iar alte probleme legate de vize, criza financiară din 2008 şi pandemia de Covid-19 l-au costat în total 14 din cei 28 de ani de călătorie, a declarat el pentru AFP la sfârşitul lunii septembrie.

În aceste perioade, şi-a întrerupt călătoria, locuind în Mexic, printre altele. Odată ce situaţia s-a stabilizat, a reluat-o exact de unde o lăsase. În total, a traversat pe picioare 29 de ţări.

A ajuns în Regatul Unit la începutul lunii octombrie, traversând înot Canalul Mânecii din nordul Franţei. Un mic grup de prieteni şi membri ai familiei, inclusiv tatăl său, l-au întâmpinat pe plaja de lângă Dover, în sudul Angliei.

„Este bine să simt din nou pământul britanic sub picioare după toţi aceşti ani”, a spus Karl Bushby într-un comunicat. „Nu a fost uşor, dar acesta a fost scopul: să dovedesc că pot face mai mult decât credeam că sunt capabil. Cu toţii putem realiza mult mai mult decât ne imaginăm”, a adăugat aventurierul.

Regizorul german Werner Herzog şi o echipă de filmare l-au însoţit pe Karl Bushby la întoarcere, în timp ce cineastul pregăteşte un documentar despre călătoria sa, intitulat „Walk of Life”. Compania de producţie a filmului a sprijinit progresul fostului soldat timp de 16 ani, oferindu-i asistenţă financiară şi logistică.

Într-un interviu acordat AFP în nordul Franţei luna trecută, Karl Bushby şi-a exprimat o oarecare nelinişte cu privire la revenirea la viaţa normală în Regatul Unit.

„Va trebui să încerc să mă reintegrez în lumea adulţilor”, a recunoscut el.

Editor : C.S.