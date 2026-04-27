„Brutalitate excepțională”. Patron condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis o angajată gravidă cu drujba

Paul Buşe, patronul care a ucis o angajată gravidă folosind o drujbă şi trei cuţite, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucureşti la închisoare pe viaţă. Bărbatul în vârstă de 72 de ani a primit detenţie pe viaţă pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare, asupra unei femei gravide şi prin cruzimi). El a fost obligat de judecători să achite familiei victimei suma de 650.000 de euro. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel, anunță Agerpres.

Potrivit actelor de la dosar, crima a avut loc pe 7 decembrie 2023, în intervalul orar 9:29 - 09:38, când Paul Buşe a intrat în magazinul pe care-l deţinea în complexul comercial „Postăvarul”, situat în Sectorul 3 al Capitalei, şi a atacat o tânără angajată, gravidă în luna a treia.



Bărbatul i-a aplicat victimei peste 7 lovituri de cuţit şi a folosit o drujbă, provocându-i multiple plăgi în diferite zone ale corpului, care au dus în final la decesul tinerei.



După comiterea crimei, Paul Buşe s-a prezentat la Secţia 12 Poliţie, în jurul orei 10:04, unde a anunţat că este administratorul unui magazin alimentar şi, cu puţin timp în urmă, pe fondul unui conflict preexistent legat de furturi din gestiune, a ucis o angajată. S-a deplasat cu organele de poliţie la faţa locului. Poliţiştii au pătruns în baia indicată de acesta şi au găsit o femeie căzută, fără semne vitale. Totodată, au identificat o drujbă şi trei cuţite.



În legătură cu mobilul crimei, martorii audiaţi la proces au indicat faptul că un posibil motiv ar fi că victima refuzase invitaţiile repetate ale patronului de a se întâlni în garsoniera acestuia, făcute în vara anului 2023.



În timpul anchetei, Paul Buşe le-a relatat anchetatorilor că a comis crima din cauza unei stări de tulburare induse de rudele victimei.



Astfel, patronul a declarat că „a fost constrâns” prin ameninţări de concubinul victimei şi de fratele acestuia să le remită sume însemnate de bani, iar el a dat curs solicitărilor.



Inculpatul a mai susţinut că tânăra îşi însuşea bunuri din magazin, cu precădere cartuşe de ţigări, pe care le ascundea sub vestimentaţie şi ulterior în alte locuri din magazin. Mai mult, el a susţinut că victima i-a propus în repetate rânduri să întreţină acte sexuale în scopul obţinerii altor sume de bani.



La proces, bărbatul a refuzat să mai facă declaraţii, însă în ultimul cuvânt a încercat să dea vina pe tânără, respectiv că îl provoca tot timpul, fura din magazin şi i-a distrus o sală de jocuri.



De asemenea, el a venit cu varianta că, momentul comiterii faptei, a fost atacat de victimă, a avut un declic psihic şi a acţionat haotic, fără discernământ.



La final, inculpatul a declarat că îi pare rău şi regretă comiterea faptei şi consideră că nu a fost în deplinătatea facultăţilor mintale.



Instanţa a stabilit însă că declaraţiile bărbatului sunt neîntemeiate şi contrazise în mod evident de probele de la dosar.

În ceea ce priveşte pretinsa lipsă de discernământ sau existenţa unui „declic psihic”, judecătorul care s-a ocupat de acest caz a reţinut că, din conţinutul documentelor depuse la dosar de către inculpat, acesta prezintă anumite afecţiuni de natură psihiatrică şi neurologică (amnezie disociativă, tulburări anxios-depresive, halucinaţii organice, tinitus), precum şi antecedente traumatice, însă acestea nu conţin concluzii medico-legale în sensul afectării discernământului.



Despre susţinerea lui referitoare la un presupus atac iniţial din partea victimei, instanţa a constatat că aceasta este lipsită de orice suport probator.



Tribunalul notează, în motivarea deciziei de condamnare la închisoare pe viaţă, că Paul Buşe a săvârşit fapta cu o cruzime deosebită şi a dat dovadă de o brutalitate excepţională.



„Instanţa reţine că intensitatea violenţelor exercitate, numărul ridicat al loviturilor aplicate, zonele anatomice vizate, precum şi folosirea unei drujbe în agresiune conturează o manifestare de o brutalitate excepţională, ce depăşeşte cu mult nivelul de violenţă inerent unei acţiuni de suprimare a vieţii. (...) Astfel, (...) instanţa apreciază că fapta se situează la un nivel maxim de gravitate în ierarhia infracţiunilor contra vieţii”, se arată în motivarea tribunalului.

