„Brutalitate excepțională”. Patron condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis o angajată gravidă cu drujba

Paul Buşe, patronul care a ucis o angajată gravidă folosind o drujbă şi trei cuţite, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucureşti la închisoare pe viaţă. Bărbatul în vârstă de 72 de ani a primit detenţie pe viaţă pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare, asupra unei femei gravide şi prin cruzimi). El a fost obligat de judecători să achite familiei victimei suma de 650.000 de euro. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel, anunță Agerpres.

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Potrivit actelor de la dosar, crima a avut loc pe 7 decembrie 2023, în intervalul orar 9:29 - 09:38, când Paul Buşe a intrat în magazinul pe care-l deţinea în complexul comercial „Postăvarul”, situat în Sectorul 3 al Capitalei, şi a atacat o tânără angajată, gravidă în luna a treia.

Bărbatul i-a aplicat victimei peste 7 lovituri de cuţit şi a folosit o drujbă, provocându-i multiple plăgi în diferite zone ale corpului, care au dus în final la decesul tinerei.

După comiterea crimei, Paul Buşe s-a prezentat la Secţia 12 Poliţie, în jurul orei 10:04, unde a anunţat că este administratorul unui magazin alimentar şi, cu puţin timp în urmă, pe fondul unui conflict preexistent legat de furturi din gestiune, a ucis o angajată. S-a deplasat cu organele de poliţie la faţa locului. Poliţiştii au pătruns în baia indicată de acesta şi au găsit o femeie căzută, fără semne vitale. Totodată, au identificat o drujbă şi trei cuţite.

În legătură cu mobilul crimei, martorii audiaţi la proces au indicat faptul că un posibil motiv ar fi că victima refuzase invitaţiile repetate ale patronului de a se întâlni în garsoniera acestuia, făcute în vara anului 2023.

În timpul anchetei, Paul Buşe le-a relatat anchetatorilor că a comis crima din cauza unei stări de tulburare induse de rudele victimei.

Astfel, patronul a declarat că „a fost constrâns” prin ameninţări de concubinul victimei şi de fratele acestuia să le remită sume însemnate de bani, iar el a dat curs solicitărilor.

Inculpatul a mai susţinut că tânăra îşi însuşea bunuri din magazin, cu precădere cartuşe de ţigări, pe care le ascundea sub vestimentaţie şi ulterior în alte locuri din magazin. Mai mult, el a susţinut că victima i-a propus în repetate rânduri să întreţină acte sexuale în scopul obţinerii altor sume de bani.

La proces, bărbatul a refuzat să mai facă declaraţii, însă în ultimul cuvânt a încercat să dea vina pe tânără, respectiv că îl provoca tot timpul, fura din magazin şi i-a distrus o sală de jocuri.

De asemenea, el a venit cu varianta că, momentul comiterii faptei, a fost atacat de victimă, a avut un declic psihic şi a acţionat haotic, fără discernământ.

La final, inculpatul a declarat că îi pare rău şi regretă comiterea faptei şi consideră că nu a fost în deplinătatea facultăţilor mintale.

Instanţa a stabilit însă că declaraţiile bărbatului sunt neîntemeiate şi contrazise în mod evident de probele de la dosar.

Citește și:

Zeci de călugări budiști prinși cu 110 kg de canabis pe aeroport. Drogurile, ascunse în bagaje cu pereți falși

În ceea ce priveşte pretinsa lipsă de discernământ sau existenţa unui „declic psihic”, judecătorul care s-a ocupat de acest caz a reţinut că, din conţinutul documentelor depuse la dosar de către inculpat, acesta prezintă anumite afecţiuni de natură psihiatrică şi neurologică (amnezie disociativă, tulburări anxios-depresive, halucinaţii organice, tinitus), precum şi antecedente traumatice, însă acestea nu conţin concluzii medico-legale în sensul afectării discernământului.

Despre susţinerea lui referitoare la un presupus atac iniţial din partea victimei, instanţa a constatat că aceasta este lipsită de orice suport probator.

Tribunalul notează, în motivarea deciziei de condamnare la închisoare pe viaţă, că Paul Buşe a săvârşit fapta cu o cruzime deosebită şi a dat dovadă de o brutalitate excepţională.

„Instanţa reţine că intensitatea violenţelor exercitate, numărul ridicat al loviturilor aplicate, zonele anatomice vizate, precum şi folosirea unei drujbe în agresiune conturează o manifestare de o brutalitate excepţională, ce depăşeşte cu mult nivelul de violenţă inerent unei acţiuni de suprimare a vieţii. (...) Astfel, (...) instanţa apreciază că fapta se situează la un nivel maxim de gravitate în ierarhia infracţiunilor contra vieţii”, se arată în motivarea tribunalului.

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Militari NATO
2
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
3
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
4
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conducta Drujba.
Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”
zelensky orban
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
Conducta Drujba.
Criza conductei Drujba. Țara care sare în ajutorul Ungariei și Slovaciei pentru aprovizionarea cu petrol
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
zelensky orban
Viktor Orban, scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski în cazul conductei Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria”
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Moțiunea PSD-AUR reaprinde criza politică. Ilie Bolojan, în direct la...
Europarlamentarul AUR Adrian Axinia
„A fost chiar distractiv cum s-au chinuit să ne curețe de etichete”...
siegfried muresan1
Siegfried Mureșan susține că „PSD a reamintit UE că e un partid care...
Radu Miruta si Daniel Driscoll
România devine a doua ţară din lume cu acces în timp real la o...
Ultimele știri
Dineul corespondenţilor de la Washington. „Omul cu salata”, invitatul care a continuat să mănânce, imperturbabil, în ciuda panicii
Trump califică ura dintre Putin și Zelenski drept „ridicolă”. „E o nebunie. Și este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva”
Haos în Strâmtoarea Ormuz: zeci de mii de marinari rămân captivi pe mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale