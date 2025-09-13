Brutărie în flăcări, în orasul Țicleni, din județul Gorj. Există pericol de extindere la casele din zonă.

Un incendiu a izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie. Este în orașul Țicleni din județul Gorj, relatează Anamaria Ianc, jurnalistă Digi24.

În acest moment este o întreagă desfășurare de forțe acolo, și vorbim despre șase autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.

Incendiul, după cum se vede și în imagini, se manifestă violent, și spun reprezentanții ISU că există posibilitatea de propagare la construcțiile aflate în imediată apropiere.

Din fericire, până în acest moment nu vorbim însă despre victime omenești. Misiunea este în dinamică.

Editor : Liviu Cojan