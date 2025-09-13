Live TV

Video Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pericol de extindere la casele din zonă

Data actualizării: Data publicării:
incendiu la o brutarie
Foto: Captură Digi24

Brutărie în flăcări, în orasul Țicleni, din județul Gorj. Există pericol de extindere la casele din zonă.

Un incendiu a izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie. Este în orașul Țicleni din județul Gorj, relatează Anamaria Ianc, jurnalistă Digi24.

În acest moment este o întreagă desfășurare de forțe acolo, și vorbim despre șase autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.

Incendiul, după cum se vede și în imagini, se manifestă violent, și spun reprezentanții ISU că există posibilitatea de propagare la construcțiile aflate în imediată apropiere.

Din fericire, până în acest moment nu vorbim însă despre victime omenești. Misiunea este în dinamică.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
2
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Digi Sport
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski la birou
Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a...
donald trump crima charlotte
Cum a fost intensificată dezbaterea politică despre criminalitate în...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se...
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui...
Ultimele știri
Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public”
„Mai bine mor pe o pajiște decât în azil”: trei călugărițe de peste 80 de ani s-au întors la mănăstirea lor din Alpi
Mister rezolvat după 4 ani. O mireasă a aflat cine este necunoscutul care apărea în pozele de la nuntă: „Nu mă pot opri din râs”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mihai weber psd
Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema”
photo-collage.png - 2025-09-07T111059.965
Accident grav pe Centura Capitalei. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a căzut de pe pasarelă și a luat foc
raed arafat
Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie
raw benzinarie incendiata fara sursa 060925_01059
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat
Incendiu hala sendreni jud galati
Incendiu în județul Galați. A ars o hală din Șendreni, unde erau depozitate uleiuri și peleți: pagubele făcute și cauza probabilă
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria. ”M-am născut în...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea