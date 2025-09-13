Video Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pericol de extindere la casele din zonă Data actualizării: 13.09.2025 23:00 Data publicării: 13.09.2025 23:00 Foto: Captură Digi24 Brutărie în flăcări, în orasul Țicleni, din județul Gorj. Există pericol de extindere la casele din zonă. Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema” Accident grav pe Centura Capitalei. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a căzut de pe pasarelă și a luat foc Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat Bate vântul austerității pe șantierele din România. Cazul unei comune din Gorj, unde constructorul și-a luat utilajele și a plecat Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se va decide în unanimitate, în coaliție. Știu că nu s-a discutat RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Risc de cădere a unor „obiecte din spaţiul aerian” Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește Un nou scandal în coaliție: Expiră plafonarea la alimentele de bază. Ce decizie a anunțat Guvernul Un incendiu a izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie. Este în orașul Țicleni din județul Gorj, relatează Anamaria Ianc, jurnalistă Digi24.În acest moment este o întreagă desfășurare de forțe acolo, și vorbim despre șase autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.Incendiul, după cum se vede și în imagini, se manifestă violent, și spun reprezentanții ISU că există posibilitatea de propagare la construcțiile aflate în imediată apropiere.Din fericire, până în acest moment nu vorbim însă despre victime omenești. Misiunea este în dinamică. Editor : Liviu Cojan Etichete: incendiu gorj brutarie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a... 2 Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei... 3 Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje... 4 Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă... 5 Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”