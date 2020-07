Bucureștenii, invitați să adopte statui pentru a sponsoriza restaurarea. Localnic: Prefer un animal care are nevoie, sau un copil

Statuile din București își caută... familie adoptivă. Primăria Capitalei îi invită pe cetățeni să adopte un monument și să plătească, sub formă de sponsorizare, costurile de restaurare și întreținere. Scopul inițiativei este implicarea echilibrată a tututor cetățenilor în viața culturală a comunității, susține municipalitatea. Propunerea va fi supusă la vot săptămâna aceasta în ședința de consiliu a Primăriei.

Teodora Iacob, jurnalist Digi24: Monumentul din Piața Operei a fost ridicat în memoria cadrelor medicale din Primul Război Mondial. La aproape 90 de ani de la inaugrare este înconjurat de buruieni, iar în unele locuri, vegetația a crescut chiar pe soclul de marmură.

Ionel Stoicescu, sculptor: Dezastru, vegetația trebuie îndepartată, lucrările sunt cu atât mai laborioase dacă vegetația o năpădește. „Eroii sanitari”, statuie importantă pentru București, Romanelli, sigur că toate statuile au nevoie de reabilitare. Aici din 81 nu s-a mai făcut restaurare, s-au mai șters pietre...

Primăria Capitalei are în grijă aproape 300 de monumente de for public, potrivit unui registru publicat în 2018. Autoritatea locală le propune cetățenilor să contribuie la întreținerea lor. Mai exact, bucureștenii pot adopta o statuie iar apoi pot contribui, sub formă de sponsorizare, la restaurarea monumentului, dar și la lucrările de curățare, iluminat și amenajare peisagistică.

Ionel Stoicescu, sculptor: Lucrările de restaurare variază în funcție de stricăciunile de la care se pornește, pot fi de la sume relativ mici, 100 de mii de lei până la un milion, două.

Municipalitatea spune că inițiativa va duce la o participare echilibrată a tuturor cetățenilor la sistemul cultural al Capitalei.

Bărbat: Prefer un câine, un copil, orice, un animal care are nevoie, statuia... plouă pe ea și se curăță.

Reporter: Aveți vreo statuie preferată din București?

Bărbat: Nu, nu îmi plac chestiile astea fără viață.

Bărbat: Acestea aparțin statului, comunității, iar dacă statul ar putea fi ajutat printr-o contribuție a societății civile, nu văd nimic rău din acest punct de vedere.

Gelu Duminică, sociolog: Implicarea în comunitate se face altfel, nu prin adopția statuilor. Ar fi fost foarte bine dacă am fi avut campanii, elemente de mobilizare comunitară și de asumare a faptului că suntem vecini și că al nostru cartier arată așa cum îl facem noi să arate. Acțiunea nu are legatură cu agenda bucureșteanului, care încă are străzi care nu sunt asfaltate, încă are foarte mulți oameni care nu beneficiază de sprijinul autorității.



Proiectul va fi supus la vot săptămâna aceasta în consiliul general al Municipiului București.

