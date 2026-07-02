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Călătoria București - Thasos. Ce probleme pot apărea pe drum, de la trecerea pe podul Giurgiu - Ruse la coada de la Makaza

Data publicării:
Restricții de circulație pe podul Giurgiu - Ruse.
Foto. Digi24.ro
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Din articol
Podul peste Dunăre de la Giurgiu Plata vignetei Carburantul Prețuri mari produse în benzinării Viteza de deplasare Schimbi leva? Trecerea graniței bulgaro-elene la Makaza

Un drum România - Grecia, prin Bulgaria are câteva noutăți față de anul trecut, iar veștile nu sunt întotdeauna bune. Reluarea circulației pe podul Giurgiu-Ruse, după doi ani de reabilitare, nu a rezolvat problema aglomerației din vamă. Cozile s-au mutat la taxele de pod, chit că și acolo s-a trecut la plata online a trecerii. 

Dacă pleci în vacanță către Grecia, tranzitând Bulgaria, sunt informații de care ar trebui să ții cont.

Podul peste Dunăre de la Giurgiu

De marți, circulația s-a reluat în ambele sensuri pe Podul Giurgiu-Ruse, după doi ani de reabilitare. O parte din coada de la pod a dispărut, dar o altă parte s-a mutat la ghișeele de plată a taxei de trecere.

Chiar dacă de la jumătatea lunii iunie taxa se poate achita online, la stațiile de taxare continuă să fie mult haos. Culoarele special destinate celor care au plătit online sunt demarcate vizibil, în vamă, doar pe asfalt, însă în cazul în care există coadă de mașini, acestea sunt evident acoperite. Următoarele semne vizibile sunt la doar câțiva metri de ghișee, unde devine practic imposibilă schimbarea benzii. În consecință, de multe ori, banda de „online” este obstrucționată de cineva care s-a încadrat greșit.

Mai mult, ridicarea barierei se face abia după ce sistemul citește placuța de înmatriculare (și constată plata taxei), însă pentru asta trebuie ca din casierie să apară o mână prietenoasă care să te ghideze.

Costul traversării podului este de 15 lei în direcția Giurgiu – Ruse și 2 euro în direcția Ruse – Giurgiu.

Plata vignetei

Recent Bulgaria a introdus și vigneta pe o zi, avantajoasă pentru cei care doar tranzitează țara vecină, pentru că suma a două zile (2 x 4,09 euro) este mai mică decât plata pe o lună (15,34euro).

Iată care sunt prețurile vignetelor de Bulgaria

  • 1 zi: 4,09 EUR / 8,00 BGN
  • Weekend (vineri ora 12:00 - duminică ora 23:59): 5,11 EUR / 10,00 BGN
  • 1 săptămână: 7,67 EUR / 15,00 BGN
  • 1 lună: 15,34 EUR / 30,00 BGN
  • 3 luni (trimestrială): 27,61 EUR / 54,00 BGN
  • 1 an: 49,60 EUR / 97,00 BGN

O veste proastă este și că Bulgaria va crește taxele de drum de la 1 august.

Vigneta de Bulgaria poate fi achiziționată și online, însă mare atenție sunt site-uri care practică adaosuri comerciale semnificative, iar costul final poate crește cu 50%. Site-ul oficial, promovat pe pagina mae.ro privind condițiile de călătorie în Bulgaria este www.bgtoll.bg

Carburantul

La sfârșitul lunii iunie – începutul lui iulie 2026, față de România, Bulgaria avea un preț mai bun la carburant. Benzina este cu circa 15 eurocenți mai ieftină, iar motorina cu circa 20 de eurocenți.

O surpriză plăcută celor obișnuiți din anii trecuți cu prețurile mari ale carburantului din Grecia: motorina este mai ieftină decât în România.

Pentru prețuri comparate și alte planuri puteți accesa Cargopedia  sau Fuel Prices.

Prețuri mari produse în benzinării

Trecerea la euro a făcut creșterea prețurilor la produsele cumpărare din benzinărie. Astfel, un sandviș luat de acolo poate ajunge la un „preț de Otopeni” – 7 euro.

În plus, mai multe benzinării au introdus taxe pentru toaletă (50 de eurocenți) pentru cei care nu alimentează. Cei care fac cumpărături/alimentează intră cu ajutorul unui cod QR.

Viteza de deplasare

Cei obișnuiți cu traseul prin Bulgaria spre Grecia vor constata că s-a mărit considerabil numărul camerelor radar fixe și a camerelor de verificare a vignetei. Există și porțiuni care calculează viteza medie de deplasare - primești avertisment pe Waze.

Mai mult, au apărut încă și mai multe linii continue și interdicții de depășire față de anii precedenți.

Semn că poliția din Bulgaria aplică amenzi este mersul extrem de prudent al șoferilor bulgari, cu care șoferii din România par a nu se putea obișnui.

Schimbi leva?

Dacă din trecerile precedent prin Bulgaria ai rămas cu leva, se poate încerca schimbarea în euro. Până la 1 iulie casele de schimb și băncile erau obligate să schimbe la un curs fix, ulterior, fiecare poate să-și stabilească propriul curs. Din această cauză, unele birouri de schimb valutar pot să îți refuze operațiunea.

Nici la bănci nu este simplu: trebuie să ai pașaport/CI, să completezi vreo 3 formulare, iar la final ți se cere și numărul de telefon.

Trecerea graniței bulgaro-elene la Makaza

Cei care ies din Bulgara pe la punctul de frontieră  Makaza (de cele mai multe ori în drum spre Thasos), trebuie să știe că trecerea se face fără verificare. Grecii nu controlează deloc, însă la reintrare în Bulgaria, vameșii bulgari pot face controale aleatorii.

Totuși, la Makaza pot apărea cozi care nu sunt de neglijat. Motivul: un kilometru la intrarea în Grecia s-a pus în funcțiune o „stație de dezinfectare” unde traficul devine convergent și mașinile trebuie să încetinească și să treacă printr-un filtru special.

Editor : Sebastian Eduard

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