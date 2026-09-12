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Galerie Foto Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume: „A fost o mare sufragerie”

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mese pe bulevardul unirii
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Bucureştiul a stabilit sâmbătă un Record Mondial cu „Masa care uneşte” - 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 kilometri, din Piaţa Constituţiei până la Piaţa Unirii.

Evenimentul a avut şi un scop caritabil, şi anume să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în Bucureşti, la Spitalul „Obregia”, alături de Fundaţia Metropolis.

„Aşa ceva trăieşti o dată-n viaţă! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Şi, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la faţa locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeaşi masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcţia primului spital de psihiatrie pediatrică din România. La noi, în Bucureşti, împreună cu Fundaţia Metropolis”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti | Poza 1 din 6
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti | Poza 2 din 6
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti | Poza 4 din 6
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti | Poza 5 din 6
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti | Poza 6 din 6
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatorii de la Untold pentru că au reuşit să-i scoată pe bucureşteni din casă şi să-i aşeze împreună la aceeaşi masă.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piaţa Constituţiei. Aşa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraş ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraş sufragerie”, a declarat Ciucu.

El a mulţumit Fundaţiei Metropolis care, din banii adunaţi sâmbătă din donaţii, continuă construcţia primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, care se ridică în curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Pentru evenimentul de sâmbătă au fost pregătite 20.000 de porţii de mâncare, în total fiind folosite peste 5 tone de alimente. Meniul a inclus preparate tradiţionale, deserturi şi fructe.

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Editor : C.S.

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