Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii

Vine din urmă Brașovul Situația din Timișoara, Constanța, Iași, Sibiu

Cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi este Bucureştiul, iar diferenţele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste şi în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună, potrivit unei analize realizate de către un site de profil, citate de Agerpres.

Cele mai accesibile chirii pot fi găsite în cartiere precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună), iar la polul opus se află Primăverii, unde locuinţele de lux sunt închiriate, în medie, cu 2.900 euro/lună. Următoarele poziţii în clasamentul celor mai scumpe zone din oraş sunt ocupate de Şoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău şi Floreasca, arată analiza Imobiliare.ro.

"Cei care vor să închirieze o locuinţă în Bucureşti trebuie să ştie că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piaţă. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potenţialilor chiriaşi şi sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opţiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenţi interesaţi să împartă chiria cu cel puţin un coleg de apartament. Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul oraşului. Aici oferta a crescut puternic faţă de începutul verii trecute şi cuprinde în mare parte proprietăţi noi. Oferta variată vine cu preţuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuinţe", precizează reprezentanţii site-ului citat.

Un alt cartier care le pune la dispoziţie o gamă largă de proprietăţi celor care îşi doresc să se mute cu chirie este Berceni.

La nivel naţional, Cluj-Napoca este cel mai scump oraş pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu şi pentru chiriaşi, iar apartamentele cu două camere pot fi închiriate pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu patru camere, chiria în Cluj este de 890 euro/lună, în timp ce în Bucureşti cheltuielile lunare ating 2.000 de euro.

Diferenţele dintre cele mai scumpe şi cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Astfel, cele mai scumpe zone din oraş sunt Sopor, zona centrală, şi Andrei Mureşanu, unde se achită, în medie, 650 euro/lună în cartiere, precum Bună Ziua şi Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor. La polul opus se află cartiere ca Someşeni, Mănăştur sau Dâmbul Rotund, unde chiriaşii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 de euro pentru a închiria un apartament.

Vine din urmă Brașovul

Chiriile se menţin la un nivel destul de ridicat şi în Braşov, unde garsoniere pot fi închiriate cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu două camere viitorii chiriaşi trebuie să anticipeze că vor achita lunar 500 de euro. În cazul apartamentelor cu trei camere chiria creşte la 640 de euro/lună.

Proprietăţile cu cele mai piperate preţuri pot fi găsite în zona Drumul Poienii, unde chiria medie pentru un apartament ajunge la 990 de euro/lună. Locuinţele poziţionate central pot fi închiriate cu 560 de euro/lună, iar cele din cartierul Tractorul cu 550 de euro/lună. Cele mai multe apartamente disponibile chiriaşilor în zona Tractorul se află în blocuri finalizate pe parcursul ultimilor ani.

Persoanele care îşi doresc să găsească chirii mai accesibile se pot orienta spre locuinţele din cartierul Florilor (400 de euro/lună) sau spre cele aflate în apropierea gării. Apartamentele de pe Calea Bucureşti (450 de euro/lună) pot reprezenta, de asemenea, o opţiune pentru cei care îşi doresc să achite mai puţin lunar pe chirie.

Situația din Timișoara, Constanța, Iași, Sibiu

Numărul locuinţelor disponibile pe piaţa închirierilor din Timişoara este în creştere, iar oferta s-a extins pe segmentul nou, tendinţă observată şi în oraşe precum Bucureşti sau Braşov.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, chiriaşii au acces la un număr mai restrâns de garsoniere, cu preţuri mai mari. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuinţe de acest tip a crescut de la 260 la 300 de euro/lună.

Cele mai scumpe apartamente sunt cele situate în centrul oraşului şi în zona Bulevardul Take Ionescu. În cazul acestora, chiria media ajunge la 550 de euro/lună. Locuinţele din apropierea Facultăţii de Medicină pot fi închiriate cu 490 de euro/lună, în timp ce apartamentele din zona Calea Aradului sau Circumvalaţiunii pot fi închiriate cu 480 de euro/lună. Cel mai ieftin cartier timişorean este Buziaşul. Aici, chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament este de 300 de euro/lună.

Un alt oraş unde se observă o creştere a ofertei în cazul locuinţelor noi, finalizate în ultimii cinci ani, este Constanţa, însă proprietăţile vechi rămân majoritare la nivelul ofertei. Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartierul Tomis Nord, unde chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament ajunge la 600 de euro/lună. Cea mai scumpă zonă din Constanţa rămâne Faleza Nord, iar viitorii chiriaşi trebuie să se aştepte să achite, în medie, 800 de euro/lună pentru un apartament localizat aici. În apropierea Cazinoului, chiria este 700 de euro/lună, la fel şi în zona Capitol-Universitate.

Persoanele care îşi doresc să achite o chirie cât mai mică ar trebui să-şi înceapă căutarea următoarei lor locuinţe în zone precum Far (360 de euro/lună), Tomis II (450 de euro/lună) şi Tomis III (450 de euro/lună).

Persoanele interesate de închirierea unei locuinţe în Iaşi au cele mai multe şanse să găsească o proprietate care să fie potrivită nevoilor lor, dacă îşi caută o garsonieră sau un apartament cu două camere. Cele mai scumpe locuinţe pot fi găsite în centrul oraşului. Un apartament se închiriază aici, în medie, cu 550 de euro/lună. Copou şi Podul de Fier sunt alte zone scumpe în Iaşi, chiria ajungând în cazul proprietăţilor localizate aici la o medie de 500 de euro/lună. La polul opus se află cartierele Frumoasa sau Canta, unde proprietarii solicită chirii medii de 355 de euro, respectiv de 370 de euro/lună.

Chiria medie solicitată în Sibiu pentru o garsonieră se menţine în jurul valorii de 300 de euro/lună, similară cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. În cazul apartamentelor cu două şi trei camere, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaş la finalul lunii s-a majorat uşor în acelaşi timp la 400 de euro, respectiv la 520 de euro. În cazul apartamentelor cu patru camere, chiriile au scăzut de la 700 la 630 de euro/lună faţă de vara trecută, arată datele Imobiliare.ro. Numărul lor este, însă, extrem de limitat la nivelul pieţei.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Bulevardului Mihai Viteazul şi în centrul oraşului. Pentru acestea, chiriaşii trebuie să achite lunar 400 de euro, respectiv 500 de euro.

"Piaţa chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenţilor şi relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă şi contextul economic actual: creşterile de taxe şi inflaţia pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiţionale s-au diminuat. În acest climat, mulţi proprietari vor încerca să îşi maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creştere a preţurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare şi oraşele cu cerere mare de locuinţe", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat în comunicat.

