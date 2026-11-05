„Bucureştiul e în urmă rău”. Ciprian Ciucu spune că vrea să digitalizeze Primăria Capitalei cu ajutorul firmelor private, gratuit

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat că are discuţii cu firme private care vor să ajute în mod voluntar, gratuit, la digitalizarea serviciilor primăriei.

Bucureştiul este „în urmă rău” la capitolul digitalizarea serviciilor publice, iar primăria are „o foarte slabă capacitate" de a scrie caiete de sarcini, afirmă edilul general, într-o postare pe Facebook.

Urmează să propună Consiliului General al Capitalei, până la finele acestui an, încheierea unor colaborări între primărie şi firmele private.

„Cea mai grea parte este achiziţia de servicii de digitalizare - există o foarte slabă capacitate de a scrie caiete de sarcini în PMB. Dar nu am stat degeaba. Am nişte discuţii cu câteva firme private care vor să ajute, voluntar, fără bani, digitalizarea serviciilor PMB. Le voi anunţa pe măsură ce se vor concretiza, cel mai târziu până la sfârşitul acestui an când voi propune transparent, Consiliului General, aceste colaborări. Firmele vor să se implice pentru că şi-au dat seama că avem nevoie de ajutor şi, aşa cum mi-au spus, pe principiul trăim şi noi în oraşul ăsta”, precizează Ciprian Ciucu.

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El menţionează că demersurile pentru a creşte capacitatea administrativă a instituţiei sunt afectate de faptul că proiectul de reorganizare a PMB a fost atacat în instanţă.

„Evident, este jenant că nu pot creşte capacitatea administrativă a PMB, dar vă reamintesc că avem de peste o jumătate de an organigrama blocată în justiţie şi am primit termen abia luna asta”, transmite Ciucu.

Edilul adaugă că în perioada în care a fost primar al Sectorului 6 au fost implementate proiecte de digitalizare prin care au fost simplificate o bună parte dintre operaţiuni. PMB „stă mult mai prost" din acest punct de vedere.

„Bucureştiul este în urmă la capitolul digitalizarea serviciilor publice. În urmă rău! Sunt sectoare care stau mai bine. Am găsit fel şi fel de aplicaţii pe la multitudinea de subordonate: fragmentate, neintegrate, dublate, scumpe, proaste. Başca, fiecare sector cu aplicaţiile sale”, mai precizează Ciucu.

Edilul, care a participat la Smart City Barcelona World Forum, declară că i-a fost prezentată o aplicaţie a oraşului Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, care avea peste 1.100 de servicii publice şi private integrate.

În marja evenimentului, primarul s-a întâlnit cu primarul Barcelonei, Jaume Collboni.

Ciucu subliniază că a participat la eveniment ca invitat, iar cheltuielile de transport şi cazare au fost suportate de către organizatori.

Editor : Ș.R.