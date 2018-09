Bucureștiul, gazda unui summit regional. Ce lideri vin în România pentru Inițiativa celor 3 Mări

Ţara noastră va primi săptămâna viitoare oficiali din Uniunea Europeană şi Statele Unite, care se reunesc în cadrul proiectului Iniţiativa Celor 3 Mări. Este summitul pe care, în momentul anunţării rectificării bugetare, Preşedinţia anunţa că nu îl mai poate organiza, din cauza tăierilor bugetare. Ulterior, președintele a anunțat că va organiza „pe datorie” acest important summit regional.

În centrul atenţiei este zona dintre Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră. Liderii lumii vor dezbate proiecte economice pentru dezvoltarea regiunii şi vor avea în vedere şi modalităţi de consolidare a relaţiei cu Statele Unite.

Iniţiativa Celor 3 Mări este un proiect inițiat de președinta Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, și susţinut de 12 state din Europa Centrală şi de Est, adică din regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră.

Bucureştiul este locul unde, timp de două zile, se vor dezbate la cel mai înalt nivel, aceste proiecte economice care au ca scop dezvoltarea zonei, dar şi consolidarea parteneriatului transatlantic.

Cine vine la summitul de la București

Summitul Iniţiativa celor 3 Mări va avea loc luni şi marţi, la Bucureşti. Nouă preşedinţi şi trei şefi de parlamente se vor afla în capitala României timp de două zile pentru decizii importante la nivel înalt.

Participă 12 state membre UE - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Vor veni nouă președinți, precum și șefii parlamentelor din Cehia, Estonia și Slovenia.

Invitaţi speciali sunt preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ministrul german de externe şi secretarul Statelor Unite pentru Energie. Este prima dată cand la summit vine un reprezentant al Comisiei Europene.

Și tot în premieră va fi şi un forum de afaceri în cadrul summitului. Sunt 600 de participanți și sunt invitate și statele din Balcanii de Vest - Moldova, Ucraina, Georgia si Turcia.

Summit-ul are o componentă exclusiv economică. Sunt de interes trei domenii principale - transport, energie şi digital. Se discută despre interconectivitate, infrastructură, investiții regionale. Este un summit economic, dar și unul pro-european și pro-american.

Rezultate concrete după summit

Se va adopta o listă de proiecte strategice pentru regiune - sunt propuse în jur de 40 de proiecte de către statele participante.

Se dorește înființarea unui Fond de Investițîi, cu participarea BERD și cu contribuții financiare ale statelor membre. De asemenea, acest fond urmărește să atragă și surse financiare americane.

Se va crea și o rețea a camerelor de comerț.

Inițiativa are si un site www.three-seas.eu

Ce spun experții despre summit

Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice al Academiei: Nu avem obișnuința cooperării

„Nu e chiar atât de uşor să construieşti mari proiecte economice, mai ales într-o regiune care, din nefericire, este o regiune mai degrabă pe hârtie, Regiunea Celor Trei Mări. Nu avem obișnuința cooperării.

Trebuie să fim precauţi. Sigur, e bine că se întâmplă, e bine că vine lume foarte impozantă, dar de aici până la a produce proiecte economice mai este o cale lungă. Dacă ar fi să evaluăm summitul dintr-un punct de vedere - cred că în timp ar fi evaluat sau asemenea construcţii trebuie să fie evaluate - în ce măsură reuşeşte să se conecteze România la reţelele mari de infrastructură de tip occidental. Miza României este să devină conectată. Problema acestei Inițiative este că ea conectează pe axa nord-sud, dar România ar avea nevoie de conexiuni de est-vest. Din punctul nostru de vedere, nu e rău că summitul se întâmplă, dar construcția economică se bazează pe interconectare cu Occidentul”.

12 ţări din zona mărilor Baltică, Adriatică şi a Mării Negre au un proiect comun de creştere economică, numit Iniţiativa Celor Trei Mări. Statele din estul Uniunii Europene îşi doresc să reducă decalajul de dezvoltare pe care îl au faţă de ţările din Vest. Aşa a apărut ideea de a conecta regiunea pe trei paliere: energetic, infrastructură şi digital. Reuşita Iniţiativei Celor Trei Mări înseamnă de fapt prosperitate pentru întreaga Uniune Europeană, dar şi cooperare economică mai aplicată cu SUA.

Bogdan Aurescu, consilier prezidențial pentru politică externă: Un pas extrem de important, crearea unui fond de investiții

„Din punct de vedere conceptual, Iniţiativa se aşează pe următoarele trei linii. Pe de o parte este o iniţiativă pro-dezvoltare economică, deci obiectivul principal al Iniţiativei este de a stimula creşterea economică a statelor din regiune, prin interconectivitate sporită, prin proiecte de interconectare pe axa Nord-Sud, dar nu numai, în trei domenii esenţiale, transport, energie şi digital. Pe de altă parte, Iniţiativa îşi propune să atingă, acesta este al doilea obiectiv, un nivel de convergenţă reală cu restul statelor din vestul Europei, plecând de la constatarea existenţei unui decalaj de dezvoltare dintre statele membre din această regiune, din regiunea celor trei mări, deci Europa Centrală şi de Est, pe de o parte, şi restul statelor din UE. A treia linie directoare este sprijinirea consolidării relaţiei transatlantice, pentru că ceea ce urmăreşte Iniţiativa este să atragă SUA şi din punct de vedere al prezenţei economice în regiune. Credem că o prezenţă economică şi investiţională sporită a SUA în regiune, dublând această dimensiune de securitate, nu poate decât să consolideze relaţia transatlantică în general, este în interesul direct al României, ca stat care este profund european, sprijinitor al proiectului european, dar, în acelaşi timp şi un stat cu un parteneriat strategic extrem de bine dezvoltat cu SUA şi cred că este o contribuţie, prin urmare, pe care România, ca gazdă a summitului, o aduce pentru întărirea relaţiei transatlantice”.

„România şi-a asumat o dată cu summitul şi organizarea acestui Forum de afaceri, adică un eveniment la care am colaborat foarte bine cu Camera de Comerţ şi Industrie a României. Forumul îşi propune să stimuleze afacerile în regiune, investiţiile în regiune, îşi propune să discute proiectele prioritate pe care summitul le va omologa politic, îşi propune să examineze şi alte căi de stimulare a competitivităţii economiilor din regiune, start-up-uri, incubatoare, IMM-uri şi alte asemenea instrumente moderne şi fără îndoială la Forum vor fi organizate întâlniri de tip business to business şi business to government, care sunt extrem de importante pentru oamenii de afaceri, alături de o componentă de dezbateri academice pe care le-am dezvoltat împreună cu Atlantic Council, din SUA şi cu SNSPA, din România. Un alt rezultat al summitului va fi crearea unei reţele de camere de comerţ din regiune, din statele participante la Iniţiativă. În sfârşit, un alt rezultat al summitului va fi semnarea unui document prin care se face un pas extrem de important pentru crearea unui fond de investiţii a Iniţiativei Celor Trei Mări. Acestea ar fi, în linii foarte generale şi condensate de fapt, obiectivele pe care ni le propunem la acest summit”.

