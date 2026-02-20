Live TV

Video Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților

utilaj de topit zăpada
Utilaj de topit zăpada. Foto: Captură video Digi24

Munți de zăpadă, trotuare pline de gheață și străzi acoperite de apă. Au curs și amenzile către primăriile de sector, pentru că nu au deszăpezit la timp străzile. Între timp, în depozitele instituțiilor din capitală stau nefolosite 12 utilaje de topit zăpadă. Cumpărate în 2017 de administrația Firea, multe dintre aceste utilaje sunt nefuncționale. Iar cele care încă mai funcționează nu sunt folosite pentru că produc un consum de combustibil extrem de mare.

La 48 de ore de la ninsoarea care a provocat haos în București, spre exemplu, în Sectorul 5 atât străzile cât și trotuarele sunt în continuare pline de zăpadă, dar și de gheață. Primăriile au primit amenzi în valoarea de sute de mii de lei pentru faptul că nu au deszăpezit la timp trotuarele și străzile, relatează Iulia Gurguță, jurnalist Digi24.

Bărbat: Pe Iuliu Maniu, în Militari, ce e pe acolo, nu se poate circula aproape deloc cu piciorul. Ieri de două ori am aterizat.
Reporter: Ați căzut?
Bărbat: Da. În stații mai sunt probleme. Se topește zăpada, dă apa peste pantofi.
Bărbat: Am văzut că mai sunt zone abandonate, așa, mai lăsate de izbeliște.
Reporter: Printre blocuri?
Bărbat: Da, da. Na, e iarnă, ne descurcăm cum putem acum.

Valoarea amenzilor primite de primăriile de sector se ridică la aproape jumătate de milion de lei, după ce mai multe străzi nu au fost deszăpezite corespunzător.

Iar în timp ce în capitală, pe străzi și trotuare sunt munți de zăpadă, în depozitele instituțiilor din subordinea primăriei stau nefolosite 12 utilaje pentru topirea zăpezii. Au fost cumpărate în 2017 cu peste un milion și jumătate de lei. Nu sunt folosite pentru că au un consum foarte mare de combustibil și sunt greu de transportat în teren, iar multe dintre ele nici nu mai sunt funcționale.

Ironia face ca utilajul pentru topirea zăpezii să fie chiar el, vedem, acoperit de zăpadă. În București au fost achiziționate 12 astfel de mașinării, iar fiecare a costat în jur de 30 de mii de euro, relatează Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24.

Femeie: Dă așa bani pe ce apucă și nu fac nimic. Și noi am dat zăpadă, noi pe aici. Zăpada era până în ușă. N-a ieșit nimic pe stradă să dea. Am ieșit dimineață din casă, nu mai puteam să mergem pe stradă. Ceva foarte... ce n-am văzut. Am o vârstă, dar așa ceva n-am văzut ca acum. Foarte urât!”
Femeie: Aruncă banii, aruncă banii și nu se folosește pentru ce trebuie, pentru iarnă.
Femeie: Se fac investiții foarte aiurea, foarte aiurea. Ori nu vor să le scoată, să consume motorină, ori...

„Trebuie să recunoaștem, este un utilaj care consumă motorină, care are nevoie de aproape trei tone de apă, care să fie încălzite și să topească zăpada. Deci el merită să-l ai, dar doar în condițiile în care efectiv nu ai ce să faci cu zăpada respectivă”, a declarat Cosmina Simiean, director DGASMB.

Amenzi pentru nerespectarea obligațiilor de deszăpezire:

• Sectorul 1: 60.000 lei
• Sectorul 2: 55.000 lei
• Sectorul 3: 95.000 lei
• Sectorul 4: 95.000 lei
• Sectorul 5: 65.000 lei
• Sectorul 6: 55.000 lei
Sursă: Poliția Locală a Municipiului București.

Probleme din cauza ninsorilor sunt și în orașul Pantelimon, de lângă capitală. O stradă a fost complet inundată, iar în urmă au rămas cratere uriașe pe șosea.

Șofer: Este groaznic, ne rupem mașinile, avem cheltuieli din ce în ce mai mari cu piesele de schimb. E un lac și tot timpul e același lucru. Toate străzile sunt absolut la fel, nu se face nimic.
Șoferiță: Fără mașină nu se poate merge. Horror, cred că anul ăsta a fost cel mai rău. Era apă peste tot, nu se putea merge pe nicăieri.
Șofer: La fiecare ploaie, la fiecare zăpadă, e același lucru.
Șofer: Ne-am săturat! Am ajuns, zici că suntem în Veneția în orașul Pantelimon. Suntem sătui! Nu este normal ceea ce se întâmplă într-un oraș de lângă o capitală europeană!

