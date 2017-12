Capitala României pierde 16 poziţii în clasamentul mondial al competitivităţii urbane şi cade pe locul 188 din 200 de oraşe analizate, potrivit ultimului Raport Global al Competitivităţii Urbane 2017-2018 publicat de către UN Habitat şi CASS, se arată într-un comunicat al INACO, citat de Agerpres. În raportul precedent 2015-2016, Bucureştiul ocupa poziţia 172.

Foto: Gulliver/GettyImages

„Competitivitatea urbană este strâns legată de dezvoltarea economică şi socială. Oraşele cu o infrastructură mai bună generează o productivitate urbană mai mare. Creşterea productivităţii urbane, la rândul său, generează venituri mai mari pentru toate segmentele societăţii: cetăţeni, autorităţi locale, guvern şi sectorul privat. Oraşele mai competitive atrag, de asemenea, talentele şi capitalul, recrutează muncitori calificaţi, creând un ciclu virtuos de prosperitate pentru toţi. Gradul de sănătate economică implică competitivitatea economică urbană sau lipsa acesteia. Economiile cu grad ridicat de competitivitate se reflectă în preţurile imobiliare mai mari şi viceversa”, precizează Andreea Paul, preşedintele INACO.

Potrivit sursei citate, indicele competitivităţii oraşelor reflectă prosperitatea urbană, sărăcia şi beneficiile rezidenţilor urbani, comparativ la scară globală cu peste 1000 de oraşe, resimţite de gospodării la nivel micro, de economie şi societate la nivel macro, în acelaşi timp. Din aceste motive, problema pierderii de competitivitate a oraşelor este una dintre cele mai importante şi provocatoare probleme actuale, susţine reprezentantul INACO.

Conform clasamentului, indicele competitivităţii economice a Bucureştiului este la puţin peste jumătate (0,51) din scorul obţinut de New York (1,00) - aflată anul acesta pe primul loc în lume, detronând Londra.

„Lumea de astăzi cunoaşte schimbări fundamentale, în care aglomerările urbane sunt principalele platforme de desfăşurare a activităţilor umane şi primele motoare de dezvoltare. Inovarea tehnologică determină viitorul oraşelor globale şi al sistemului urban. Prin urmare, analiza competitivităţii oraşelor şi a sistemului urban are menirea de a îmbunătăţi mediul de afaceri şi de viaţă în oraşe. Bucureşti nu poate face abstracţie de aceste tendinţe globale şi are obligaţia faţă de locuitorii săi de a se reorienta spre politici de dezvoltare locală pro-competitivitate. Comunitatea de profesionişti ai think-tank-ului INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate - poate contribui la acest efort comun într-un grup de lucru dedicat acestui obiectiv, cu exemple pragmatice de strategii de dezvoltare urbană competitivă”, susţine preşedintele INACO.



În topul primelor cele mai competitive oraşe ale lumii în proaspătul raport lansat de UN Habitat şi CASS se află după New York, Los Angeles, Singapore, Londra, San Francisco, Shenzhen, Tokyo, San Jose, Munchen şi Dallas.