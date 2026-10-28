Bucureștiul se pregătește de sărbători: 6 milioane de luminițe vor transforma Capitala. Când se deschide Târgul de Crăciun

Primăria Bucureşti a anunțat, miercuri seară, că a început montarea luminiţelor de sărbători pe principalele artere ale orașului, în total urmând a fi 6 milioane. Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei.

„6 milioane de luminiţe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei! Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti a început, de luni seara, să monteze instalaţiile pe care le deţine deja în depozite. Vom avea plase, şiruri de lumini, ţurţuri strălucitori şi globuri gigant, de 80 cm diametru”, a anunţat, miercuri seară, Primăria Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

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Instituţia precizează că echipele de muncitori lucrează la montarea lor pe timpul nopţii, ca să nu încurce traficul.

În primele două nopţi au acţionat pe Bd. Lascăr Catargiu şi Şos. Kiseleff. Continuă, miercuri noaptea, pe Şos Kiseleff.

Urmează, etapizat, următoarele bulevarde şi pieţe: Şos. Aviatorilor, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Magheru, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Romană şi Piaţa Constituţiei.

„Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când deschidem Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei. Şi va dura până în ianuarie, după Sf. Ion”, au mai transmis oficialii Primăriei Bucureşti.

Editor : Ș.R.