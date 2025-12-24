Live TV

Bugetul MApN pe 2025 a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare şi modernizare a Armatei

Data publicării:
PWIzYTIwNzRmM2YyZTk5YjEyZTAwNmRhZWVkNGNkOTMx.thumb
Armata României. Foto: Facebook / MApN

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României şi cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României.

Potrivit unui comunicat al Executivului, bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, prin asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligaţiilor rezultate din contractele de achiziţie de echipamente militare, precum şi pentru finanţarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament şi credite bugetare şi se alocă din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

„Ministerul Apărării Naţionale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creşterii capacităţii operaţionale a Forţelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care reflectă prevederile Acordului politic naţional privind creşterea finanţării pentru apărare”, precizează Guvernul.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 300 milioane de lei ”pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României, în contextul evoluţiilor geopolitice şi de securitate actuale, precum şi al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi UE”, mai arată Executivul.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului încep în ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4%
camera deputatilor in sedinta
Camera Deputaților, explicații despre majorarea cu 14% a bugetului pe 2026: A fost determinată de impactul inflației
militari finlandezi in zapada
Țara europeană care crește vârsta rezerviștilor la 65 de ani: „Îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor''
ciucu bolojan nazare
Ciucu, după discuțiile cu Bolojan și ministrul Nazare: Termoenergetica primește împrumut pentru a evita blocajul financiar în ianuarie
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a...
Cosmin Floreanu
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că...
Ultimele știri
Guvern: Despăgubiri de peste 141 milioane de lei pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...