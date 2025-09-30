Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit marți, în direct la Digi24, despre lucrările pentru modernizarea rețelei de termoficare din București și despre prețul gigacaloriei în această iarnă. Bujduveanu a menționat că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie”, dar și că șantierele deschise acum vor fi închise „începând cu 3 octombrie”, astfel încât bucureștenii să aibă apă caldă și căldură în sezonul rece.

Despre cât va dura această situație în care sute de blocuri fără apă caldă în București, Stelian Bujduveanu a declarat că „promisiunea din partea constructurului” este că intervențiile punctuale vor fi gata „pe 3 - 4 octombrie”.

„Sunt anumite regiuni în care când se schimbă țeava veche cu țeavă nouă de peste 40 de ani, care are foarte multe avarii, foarte multe probleme, nu există un traseu secundar prin care să pompeze apa și atunci se fac rapid intervențiile. Într-o săptămână redăm bucureștenilor partea de încălzire centralizată”, a spus el.

Întrebat cât de mult vor fi afectați bucureștenii iarna, acesta a afirmat că nu vor fi deschide alte șantiere ca să nu „pună în pericol transportul de agent termic, decât după ce trece partea de iarnă”: „Aceste șantiere se închid începând cu 3 octombrie, tocmai pentru că ne pregătim de sezonul de iarnă și să existe apă caldă pentru toată lumea din acea regiune”.

De asemenea, el a făcut o estimare despre cum va fi această iarnă, dacă vor exista probleme mari pentru bucureșteni privind sistemul de termoficare.

„Majoritatea problemelor care există sunt din cauza sistemului învechit de termoficare. S-au realizat multe investiții în ultima perioadă în București. 200 de kilometri de țeavă au fost schimbați pe rețeaua principală. În momentul în care vara a trecut, s-au pus în funcțiune CET-urile, cele două CET-uri care erau în revizie, s-au făcut probele de presiune și în anumite zone tocmai se fac aceste probe ca să se verifice unde există un risc să crape țeava. Sperăm să avem cât mai puține sau aproape deloc avarii, pentru că știm, în fiecare an va fi un pic mai bine, dar tot nu se va rezolva peste noapte problema cu apa caldă în București”, a punctat Bujduveanu.

Primarul intermiar al Capitalei a vorbit și despre prețul gigacaloriei în această iarnă și despre cum vor arăta facturile bucureștenilor.

Acesta a precizat că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”.

„Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă”, a spus Bujduveanu.

El a menționat că nu vor exista modificări la „facturile la întreținere și la căldură”.

