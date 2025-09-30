Live TV

Exclusiv Bujduveanu anunță când se închid șantierele pentru rețeaua de termoficare în București. Ce spune despre cât va costa căldura la iarnă

Data actualizării: Data publicării:
femeie care porneste caloriferul
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit marți, în direct la Digi24, despre lucrările pentru modernizarea rețelei de termoficare din București și despre prețul gigacaloriei în această iarnă. Bujduveanu a menționat că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie”, dar și că șantierele deschise acum vor fi închise „începând cu 3 octombrie”, astfel încât bucureștenii să aibă apă caldă și căldură în sezonul rece.

Despre cât va dura această situație în care sute de blocuri fără apă caldă în București, Stelian Bujduveanu a declarat că „promisiunea din partea constructurului” este că intervențiile punctuale vor fi gata „pe 3 - 4 octombrie”. 

„Sunt anumite regiuni în care când se schimbă țeava veche cu țeavă nouă de peste 40 de ani, care are foarte multe avarii, foarte multe probleme, nu există un traseu secundar prin care să pompeze apa și atunci se fac rapid intervențiile. Într-o săptămână redăm bucureștenilor partea de încălzire centralizată”, a spus el. 

Întrebat cât de mult vor fi afectați bucureștenii iarna, acesta a afirmat că nu vor fi deschide alte șantiere ca să nu „pună în pericol transportul de agent termic, decât după ce trece partea de iarnă”: „Aceste șantiere se închid începând cu 3 octombrie, tocmai pentru că ne pregătim de sezonul de iarnă și să existe apă caldă pentru toată lumea din acea regiune”. 

De asemenea, el a făcut o estimare despre cum va fi această iarnă, dacă vor exista probleme mari pentru bucureșteni privind sistemul de termoficare. 

„Majoritatea problemelor care există sunt din cauza sistemului învechit de termoficare. S-au realizat multe investiții în ultima perioadă în București. 200 de kilometri de țeavă au fost schimbați pe rețeaua principală. În momentul în care vara a trecut, s-au pus în funcțiune CET-urile, cele două CET-uri care erau în revizie, s-au făcut probele de presiune și în anumite zone tocmai se fac aceste probe ca să se verifice unde există un risc să crape țeava. Sperăm să avem cât mai puține sau aproape deloc avarii, pentru că știm, în fiecare an va fi un pic mai bine, dar tot nu se va rezolva peste noapte problema cu apa caldă în București”, a punctat Bujduveanu. 

Primarul intermiar al Capitalei a vorbit și despre prețul gigacaloriei în această iarnă și despre cum vor arăta facturile bucureștenilor.

Acesta a precizat că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”. 

„Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă”, a spus Bujduveanu. 

El a menționat că nu vor exista modificări la „facturile la întreținere și la căldură”. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de...
Ultimele știri
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului”
VIDEO Drumarii au închis Transalpina din cauza ninsorii. Zonele în care intervin utilaje de deszăpezire
Școală prăbușită în Indonezia: un băiat a murit, iar zeci de copii sunt prinși sub dărâmături
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scaun rupt in tramvai
Mizerie și mijloace de transport distruse, dar Primăria cumpără uniforme noi pentru controlorii STB: „Meritați un transport civilizat”
apa calda la robinet
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la reţeaua de termoficare
bataie in bucuresti
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri
bataie in bucuresti
Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul
INCENDIU_ANTREFRIG_011_INQUAM_Photos_George_Calin
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu