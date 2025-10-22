Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a spus miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că dacă într-adevăr conducta de gaz fisurată era aproape de cablurile de electricitate, după cum arată primele date ale anchetei, atunci acea lucrare „sigur a fost făcută cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație”. De asemenea, edilul a explicat modalitatea în care locatarii afectați de explozie ar putea să devină proprietari în blocul reconstruit.

Întrebat dacă există o suspiciune în legătură cu conducta de gaz care ar fi fost amplasată prea aproape de cablurile de electricitate, Stelian Bujduveanu a spus că așteaptă ca organele statului să finalizeze ancheta și apoi „să luăm la cunoștință care a fost cauza. Dacă vorbim de autorizare a lucrărilor de branșare, ele se fac în baza unui proiect tehnic, și știu foarte clar că nu se permite ca două asemenea utilități să fie foarte aproape. Deci, în situația de față, cine ar fi racordat acel imobil sau acea lucrare sigur au făcut-o cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație, nesocotirea autorizației în cauză”.

„Ne-a lovit o tragedie, și în momentul de față ne concentrăm ca cele câteva sute de persoane, că sunt în total peste 400 persoane afectate, să aibă în perioada imediat următoare un acoperiș peste capul lor. Avem în acest moment 148 de persoane cazate în hoteluri și 10 familii care deja s-au mutat în apartamente. Pe termen mediu și lung, vă dați seama că există o stare de îngrijorare la nivel de întreg Bucureștiul și împreună cu organele abilitate - Distrigaz și cu ANRE vom proceda după finalizarea acestei anchete, apoi să găsim o soluție ca în viitor fie sigiliile să nu mai fie decorative, fie să avem controale inopinate, pentru că o asemenea tragedie nu trebuie să se mai repete”, a afirmat Stelian Bujduveanu.

„Încurajez toți bucureștenii care simt orice fel de miros de gaz, să atenționeze imediat Distrigazul, și chiar și 112”

„Nu avem ancheta finalizată din partea Parchetului. Dar eu încurajez toți bucureștenii care astăzi se află fie în imobil personal, casă sau bloc, dacă simt orice fel de miros de gaz, să atenționeze imediat Distrigazul și chiar și 112, în situații cum a fost la imobilul din Calea Rahovei, în care gazul era proemient de săptămâni de zile, nu se întâmplă de la o zi la alta acest fenomen, se știa că există o problemă cu scurgerile de gaz în acea zonă. Eu le pot promite că din punct de vedere al reacției rapide pe care o are municipalitatea, și în situația de față am reacționat imediat, asigurând pe toți cei de acolo că vor avea hrană, medicamente, suport psihologic”, a adăugat primarul interimar al Capitalei.

Avem trei rapoarte. Un raport preliminar s-a făcut de către o firmă specializată, pe data de 17, imediat după momentul exploziei, care a spus că etajele superioare trebuie îndepărtate, plăcile care dau să cadă pentru a fi pus în siguranță. Ulterior, pe data de 18, ISC, ISU împreună cu Facultatea de Construcții, Primăria Capitalei, cu Prefectura au fost la fața locului și au făcut un nou raport detaliat, dar tot din exteriorul imobilului și concluzia a fost că acest bloc nu mai poate fi locuit, dar el trebuie pus în siguranță pentru a preîntâmpina o altă calamitate, iar ulterior, pe data de 20, a apărut un al treilea raport care a fost realizat pentru imobilele din jur. Pentru celelalte patru scări nu există un risc iminent, la momentul acesta, vizual, niciun fel de afectare asupra structurii și sperăm ca în cel mai scurt timp familiile din celelalte patru scări să se poată întoarce în casele lor”, a continuat edilul.

Autoritățile speră ca speră ca 65% din imobil să fie pus în siguranță pentru ca locatarii să-și recupereze bunurile

În legătură cu decopertarea de sus în jos a etajelor, până la al cincilea, Bujduveanu a spus că din estimările preliminare, speră ca 65% din imobil să fie pus în siguranță pentru ca locatarii să-și recupereze bunurile. „Nu există vreo posibilitate de consolidare a imobilului, pentru că tehnica cu care s-a realizat clădirea, aceste plăci prefabricate, nu mai este permisă și folosită în momentul de față nici în România, nici în alte părți.

Locatarii pot deveni proprietari în noua construcție dacă se aprobă o hotărâre de Guvern: „Această legislație se va aplica pentru toată țara”

Întrebat cum se va face reconstrucția, adică pe cheltuiala cui și care va fi statutul locatarilor, primarul interimar al Capitalei a afirmat că instituția pe care o conduce este în discuții avansate cu Guvernul României și cu Ministerul Dezvoltării. „Avem câteva variante pe care le-a pus Guvernul în propunerea de hotărâre de Guvern, aceea de a fi făcut pe banii statului și apoi ca la modelul ANL să devină chiriași și cu drept de a cumpăra imobilul. Această legislație se va aplica pentru toată țara, a fost un model. Am realizat, ca societate, că noi nu avem un plan post-cutremur, post-calamitate, iar această legislație vine să reglementeze această zonă și va fi o opțiune ca primăria să poată să realizeze acest imobil pentru municipalitate, pentru locuitorii de acolo, iar eu am cerut - și le mulțumesc pe această cale și premierului, și ministrului Dezvoltării - ca această opțiune să poată fi exprimată prin Consiliul General local sau județean, pentru că sunt situații excepționale. Nu vorbim de o casă care are un geam spart, vorbim de un bloc care a afectat o întreagă comunitate, care prezintă un risc foarte mare și pentru liceul de lângă, și la finalul investiției, locuitorii să rămână proprietari, așa cum sunt și în alte programe de consolidare”, a punctat Bujduveanu.

Despăgubirile vor merge la Primăria Capitalei dacă instituția va reconstrui imobilul, nu la cei afectați de explozie

„În primă fază avem nevoie de hotărârea de guvern să fie perfectată și adoptată ulterior. Se creează un fel un fel de regulament local, un plan local de acțiune post-calamități. Acest regulament se poate aplica ulterior la toate situațiile de acest fel ca și termen. Nu vă pot spune acum câte zile ar dura toată această procedură, dar această este independentă de punerea în siguranță a imobilului”, a subliniat acesta.

Chestionat cu privire la posibilitatea ca locatarii afectați să dea în judecată vinovatul sau vinovații pentru a-și recupera pagubele, Bujduveanu a precizat că „în situația în care municipalitatea va reconstrui imobilul, pagubele și ce se recuperează din asigurări vor reveni la bugetul local. Nimeni în România nu poate fi despăgubit de două ori, conform legislației. Și atunci, în situația în care municipalitatea hotărăște să reconstruiască imobilul cu acordul consiliului și cu legislația în vigoare, atunci orice sumă de bani, fie că vorbim de donații, fie că vorbim de despăgubiri din partea asigurărilor sau plata din partea acelui vinovat, vor reveni la municipalitate”.

„Suntem pregătiți să îi ținem în hotel pe cheltuiala municipiului București atâta timp cât este nevoie”

În ceea ce privește revenirea locatarilor din celelalte scări în apartamente, primarul interimar al Capitalei a spus că momentan nu poate da un răspuns. „Noi suntem pregătiți să îi ținem în hotel pe cheltuiala municipiului București atâta timp cât este nevoie. Am activat fondurile de rezervă și nu avem o problemă cu cu aceste cazuri”, a afirmat Bujduveanu.

„Nu putem să intervenim la fața locului până nu se finalizează ancheta, dar noi ne-am pregătit, am fost suport, am eliberat zona, am transportat mașinile afectate în autobazele STB. Suntem în permanență în contact cu ISU și cu Parchetul. Vrem ca acești locuitori care au trăit această tragedie să se reîntoarcă cât mai repede la viețile lor de zi cu zi, și în opțiunea noastră de a-i reloca în apartamente pe care le are municipalitatea”, a completat edilul, care a menționat că toți cei afectați i-au spus că vor să locuiască în zonă, lângă școală. Mi-au spus: „Vrem să ne mutăm lângă școală, lângă casă, pentru că noi aici trăim, aici muncim”. „Acestea nu sunt cazuri sociale, sunt oameni care de dimineață pleacă la muncă, copiii au plecat la școală și nu pot să fie rupți de comunitatea în care au trăit o viață”, a adăugat acesta.

Conducta de gaze, prea aproape de cablurile de electricitate

O țeavă pentru gaze fisurată din afara blocului și un cablu electric, care a făcut un scurt, sunt presupușii vinovați pentru tragedia din Rahova, potrivit unui raport preliminar al INSEMEX.

Principala ipoteză de lucru este că această țeavă, despre care surse apropiate anchetei ne spun că era din Polietilenă de Înaltă Densitate, adică din plastic, a fost avariată din cauza unui scurtcircuit la un cablu de electricitate aflat din apropiere.

Normele legale prevăd distanțe minime la care să fie amplasate dacă sunt în același șanț. Au fost respectate aceste norme? E una dintre multele întrebări aflate deocamdată fără răspuns. Ancheta avansează greoi, nimeni nu poate intra în clădire, probele sunt adunate cu drone și roboți.

