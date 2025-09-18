Live TV

Bujduveanu: Suntem mult în urmă la calitatea aerului în Bucureşti pentru că nu taxăm maşinile poluante

Data publicării:
trafic rutier pe o sosea din bucuresti
Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Bucureştiul se află mult în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în condiţiile în care maşinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar o maşină full electric are acelaşi statut, în anumite situaţii, ca o maşină pe combustie internă, a spus joi primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Planul integrat de măsurare a calităţii aerului pe care îl facem anual, şi avem raportări pe el, ne arată că poluarea este generată, în mare parte, de traficul din Bucureşti. Un alt factor decisiv în calitatea aerului, în Bucureşti mă refer, nu la arderile din jurul Ilfovului, este legat exclusiv de şantierele care sunt desfăşurate în municipiul Bucureşti şi cum se raportează acei constructori la întreţinerea şi mentenanţa acelor şantiere şi a maşinilor care intră şi ies de acolo. Mare parte dintre ele sunt şantierele municipiului Bucureşti sau ale ministerelor, şi astăzi suntem într-o campanie agresivă de control în toate şantierele, monitorizând cum se raportează la acest plan pe care noi îl avem de implementat, dacă nu, amenzi”, a spus Bujduveanu, la CES ESG Conference 2025, potrivit Agerpres.

În opinia sa, pentru a îmbunătăţi calitatea aerului în Capitală este nevoie de o schimbare a comportamentului actual, respectiv acela de a nu taxa maşinile poluante şi de a permite ca o maşină care este full electric să aibă acelaşi statut în anumite situaţii ca o maşină pe combustie internă.

„Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în Bucureşti şi acest lucru se datorează exclusiv comportamentului nostru de a nu taxa maşinile poluante şi de a permite ca o maşină care este full electric să aibă acelaşi statut, în anumite situaţii, ca o maşină pe combustie internă. Dacă vrem să mergem în direcţia corectă, trebuie să convingem oamenii că, în primul rând, transportul în comun care va fi full green este alternativa corectă şi, în al doilea rând, trebuie să prioritizăm acele maşini care nu sunt poluate”, a mai spus Bujduveanu.

Potrivit acestuia, modernizarea transportului în comun în Bucureşti se va finaliza în 2030 când 1.500 de autovehicule vor fi complet moderne.

„Cea mai mare problemă a noastră ţine de trafic, care este cel mai mare generator de poluare la nivelul actual al Capitalei. Am făcut paşi mari în ultimii ani de zile, de la înnoirea parcului am trecut la o flotă pur green. Nu mai avem voie cu noul contract de delegare să achiziţionăm niciun autovehicul în următorii 10 ani, cât ţine contractul, care să fie pe combustie internă. În perioada următoare vom schimba absolut tot parcul auto pe care îl avem pentru a fi exclusiv fără poluanţi. Vom ţine un parc de rezervă, cum se întâmplă peste tot în lume, în situaţii de calamitate sau urgenţă, dar care nu va fi scos în stradă.

Acum avem pe străzile Bucureştiului 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze moderne, noi, full electric - şi 100 de troleibuze noi. În perioada următoare, suntem în procedură de licitare pentru încă un lot de 250 de tramvaie, dintre care avem finanţarea asigurată pentru peste 86. Cu cât convingem mai mulţi oameni să folosească transportul în comun, cu atât scădem impactul asupra traficului, cu atât scădem poluarea municipiului Bucureşti", a subliniat primarul general interimar al Capitalei.

În opinia sa, prioritatea este ca în Bucureşti să existe cât mai multe maşini electrice. În context, el a amintit despre beneficiile pe care le au astăzi operatorii privaţi care au maşini electrice, de la neplată parcării, la scutiri de taxe şi impozite.

Reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, experţi şi lideri din business participă joi la o dezbatere dedicată sustenabilităţii, economiei circulare şi impactului conceptului de ESG (Environmental, Social, Governance) asupra mediului de afaceri şi comunităţii.

