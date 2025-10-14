Live TV

Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Ce calcule trebuie să își facă acum turiștii români care tranzitează spre Grecia

Data publicării:
Drum Bulgaria
Foto: Profimedia

În vară, Bulgaria a anunțat introducerea vignetei pentru 24 de ore, iar în aceste zile a fost anunțat și prețul ei. Schimbarea pare să vină în ajutorul turiștilor români care tranzitează Bulgaria către Grecia.

Guvernul bulgar a stabilit prețul vignetelor de o zi la 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone, începând cu 1 ianuarie 2026, informează Novinite.com. Această decizie însoțește modificările aduse Tarifului pentru taxele percepute pentru utilizarea rețelei rutiere republicane, aliniind sistemul la introducerea viitoare a euro în Bulgaria și respectând cerințele legale.

Această actualizare cuprinzătoare reflectă pregătirile Bulgaria pentru trecerea la euro, modernizând în același timp cadrul de reglementare pentru utilizarea drumurilor și respectarea taxelor de drum.

Vestea bună pentru turiștii români este că vor putea face o mică economie la tranzitarea Bulgariei către Grecia.

De cele mai multe ori, cei care plecau în vacanță în Grecia sau Bulgaria erau oblicați să cumpere vignete de 30 de zile, deși ei foloseau drumurile bulgărești doar pentru tranzit, câteva ore. O astfel de vignetă costa 15euro (30bgn). Acum, turiștii români ar putea cumpăra o vignetă la dus și alta la întors ( 4 + 4 euro) și ar realiza o economie de circa 7 euro.

 

