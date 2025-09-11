Live TV

Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE. Ce state membre se află pe primele locuri

România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres.

În 15 state membre speranţa de viaţă este mai mare decât media UE, pe primele locuri fiind Italia şi Suedia (ambele cu 84,1 ani), urmate de Spania (84 de ani). La polul opus, cea mai mică speranţă de viaţă din UE a fost înregistrată în Bulgaria (75,9 ani) şi România (76,6 ani).

Totuşi, comparativ cu situaţia de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranţa de viaţă a fost mai mare în 2024. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) şi Cehia, Letonia şi România (un an în fiecare).

Ţările de Jos au fost singurul stat membru în care speranţa de viaţă a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă şi a crescut foarte puţin, 0,1 ani, în Franţa. 

Ce țări au cel mai bun nivel de trai și unde se trăiește cel mai prost. România a căzut două locuri în raportul ONU

VIDEO Românii trăiesc mai puțin decât alți europeni. Care este speranța medie de viață și de ce. „De sărăcie. Dacă nu ai mâncare, ce faci?”

