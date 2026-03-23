Live TV

Bulgaria şi România vor monitoriza poluarea pe Dunăre cu ajutorul inteligenței artificiale

Data publicării:
dunare
Foto: Digi24

Ministerul Dezvoltării a anunţat luni că urmează construcţia unui sistem transfrontalier modern pentru monitorizarea poluării apelor Dunării cauzate de transportul maritim. Iniţiativa pilot va fi implementată de Agenţia executivă „Administraţia Maritimă” din Bulgatia în parteneriat cu Autoritatea Navală Română (ANR), în cadrul proiectului strategic DANRISS 2 - Inspecţii sporite pe Dunăre. Proiectul va include inteligenţă artificială şi integrarea datelor. Investiţia se ridică la aproape patru milioane de euro.

Sistemul va include instrumente IT inovatoare şi senzori pentru colectarea şi analizarea datelor privind poluarea fluviului, precum şi proceduri pentru activităţi comune de monitorizare şi răspunsuri coordonate în caz de incidente, relatează BTA, citată de Agerpres.

Proiectul prevede, de asemenea, modernizarea sistemului DANRISS existent, prin transformarea acestuia într-o platformă inteligentă şi integrată care îmbunătăţeşte eficienţa, transparenţa şi conformitatea cu cerinţele de reglementare referitoare la inspecţiile stării tehnice a navelor care operează de-a lungul Dunării, evitând astfel suprapunerea activităţilor celor două administraţii. În acest scop, Agenţia executivă "Administraţia Maritimă" va implementa componentele cheie hardware şi de infrastructură şi servere de-a lungul malului bulgăresc al fluviului. Vor fi furnizate noi dispozitive mobile şi echipamente de comunicaţii conectate la activităţile de inspectare a navelor. Va fi înfiinţată o unitate mobilă de inspecţie, echipată cu imprimante mobile specializate, tablete şi un vehicul de teren. Vor fi introduse soluţii de inteligenţă artificială pentru monitorizarea şi analiza avansată a traficului fluvial pe Dunăre, îmbunătăţind siguranţa şi eficienţa în gestionării transportului fluvial. De asemenea, sunt planificate activităţi comune de instruire şi armonizare a practicilor de inspecţie cu Autoritatea Navală Română.

Implementarea proiectului va asigura inspecţii ale navelor sigure, eficiente şi armonizate de-a lungul secţiunii bulgaro-române a fluviului Dunărea, garantând aplicarea echitabilă a reglementărilor de navigaţie. De asemenea, va sprijini implementarea Directivei UE 2016/1629 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, în conformitate cu Acordul european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase. Implementarea proiectului DANRISS 2 ar urma să îmbunătăţească semnificativ calitatea şi fermitatea inspecţiilor navelor, va promova o navigaţie mai sigură, va reduce impactul asupra mediului şi va asigura condiţii echitabile pentru participanţii la transportul pe Dunăre.

Programul "Interreg VI-A" România-Bulgaria a fost aprobat de Comisia Europeană în 30 noiembrie 2022. Bugetul total al programului, inclusiv fondurile pentru asistenţa tehnică, se ridică la 207.457.162 euro, din care 163.497.401 euro sunt furnizaţi de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Suma totală disponibilă pentru proiecte este de 191.001.637,50 euro, inclusiv 152.801.310 de la FEDR, conform informaţiilor publicate pe site-ul programului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

