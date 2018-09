Bulgarii au blocat vama Vidin

A fost blocaj în Vama Vidin, unde camionagiii bulgari au barat accesul pe podul ce leagă Bulgaria de România, nemulţumiţi de ritmul în care se face controlul pe teritoriul României.

În coloana de maşini care s-a format pe câţiva kilometri au fost şi foarte multe maşini cu români, care au așteptat rezolvarea situaţiei. Şi pentru că între sensurile de mers sunt separatoare metalice, şoferii nu au putut să iasă din coloană şi să se întoarcă.

Martorii au relatat că poliţia bulgară a venit şi a negociat cu camionagii, dar fără succes.

Până la urmă, situația s-a rezolvat datorită celor aflați în autoturisme. „Ne-am dat jos și ne-am dus peste cei cu camioanele. S-au dat la o parte”, a povestit pentru Digi24 Angelica Dumitrescu, o româncă prinsă în blocajul de la Vidin. Ea a povestit că a stat patru ore într-o coloană care se întindea pe mai bine de 10 km, până la jumătatea podului.

„Autoritățile nu ne-au ajutat cu nimic. Am sunat peste tot, și la Consulatul României din Bulgaria, au zis că nu e problema lor”, a declarat românca. „Camionagiii bulgari spun că vama românească merge foarte încet. Am luat legătura cu purtătorul de cuvânt din Vama Calafat și și-a dat cuvântul de onoare că se merge pe trei benzi. Sunt trei benzi numai pentru tiruri. Am fost blocați degeaba, că așa au vrut niște bulgari!”, a spus Angelica Dumitrescu.

