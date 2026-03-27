Live TV

Bunicul lui Mario Berinde, adolescentul ucis de trei prieteni, pus sub control judiciar după ce a lovit-o pe mama unuia dintre ucigași

Data publicării:
Locul crimei din Cenei Foto: Captură Digi24

Bunicul lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani ucis de trei prieteni de-ai săi, în localitatea Cenei din judeţul Timiş, a fost plasat sub control judiciar, după ce mama unuia dintre ucigaşi a reclamat la Poliţie că a fost agresată pe stradă de bărbat.

„La data de 20 martie 2026, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei) cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feţei de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului decedat în urma omorului de la Cenei)”, a transmis, vineri seară, IPJ Timiş, potrivit News.ro.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violenţe, ulterior magistraţii dispunând măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu monitorizare electronică.

Femeia agresată este mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde.

În ianuarie, Mario Berinde, un adolescent de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, a fost ucis de trei prieteni de-ai săi, doi băieţi de 15 ani şi unul de 13 ani.

Cei doi băieţi de 15 ani se află în arest, iar băiatul de 13 ani într-un centru specializat.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Nicușor Dan a semnat: 31 miliarde € pentru pensii care vin mai repede în april. Care pensionari iau mai puțin?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”