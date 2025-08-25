Live TV

Galerie Foto Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă

Data publicării:
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au confiscat, în urma unor controale efectuate pe 24 august, bunuri susceptibile a fi contrafăcute, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Valoarea totală a produselor este estimată la aproximativ 5,5 milioane de lei, echivalentul a peste 1 milion de euro.

„În data de 24 august 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale desfășurate în zona de competență, independent sau în cooperare cu Biroul Vamal de Frontieră Isaccea, sute de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, estimate la o valoare de aproximativ 5.500.000 lei”, se arată într-un comunicat al Poliției de Fontieră.

Primul caz a fost înregistrat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Vama Veche, unde polițiștii din cadrul Grupului de Nave Mangalia au oprit un microbuz înmatriculat în Ucraina. În compartimentul de bagaje au fost găsite aproximativ 900 de articole vestimentare și 100 de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la 2,2 milioane de lei.

Într-un alt control, polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov au depistat 70 de articole vestimentare, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, fără documente de proveniență.

Tot în aceeași zi, în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, polițiștii de frontieră împreună cu inspectorii vamali au verificat două ansambluri rutiere care transportau marfă pe ruta Polonia – Ucraina. În interior au descoperit 350 de rochii și 21 de rulouri de material textil, care purtau însemnele unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la 3,2 milioane de lei.

„Toate produsele, estimate la o valoare de aproximativ 5.500.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Persoanele implicate au precizat faptul că nu dețin documente de proveniență a bunurilor și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea lor în circulație”, au transmis polițiștii de frontieră.

„În toate cele trei cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale”, se precizează în comunicat.

Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă. Foto. Poliția de Frontieră
