Live TV

Buzău: Angajații unei firme de ecarisaj au tranchilizat un câine de companie aflat chiar lângă stăpânul său

Data actualizării: Data publicării:
Dogs
Terrier, imagine exemplificativă. Foto: Profimedia
Din articol
Ce spune Urbis Anchetă

Poliţiştii buzoieni desfăşoară cercetări în cazul unui câine de companie al cărui proprietar a acuzat faptul că o echipă de angajaţi ai serviciului de ecarisaj i-ar fi împuşcat cu tranchilizant animalul de companie.

Potrivit stăpânului, evenimentul ar fi avut loc în această săptămână, pe un teren de lângă municipiul Buzău, în timp ce se întorcea de la plimbare cu animalul de companie, un metis de terrier, care avea zgarda la acel moment. El susţine că angajaţii de la ecarisaj ar fi fost ajutaţi şi de poliţiştii locali.

„Eram pe câmpul din afara oraşului Buzău, în apropierea cimitirului în curs de construcţie. Mă întorceam din acea zonă spre locuinţa personală. Când mă pregăteam să intru în oraş, am trecut printre două autospeciale de tip maxi-taxi, timp în care un membru al echipajului de ecarisaj mi-a împuşcat câinele. În momentul în care am ieşit dintre maşini, practic Poliţia Locală a favorizat această acţiune prin faptul că m-au atras spre ei, depărtându-mă de câine, permiţându-le celor de la ecarisaj să acţioneze.

După ce l-au tranchilizat, Poliţia Locală m-a somat să predau câinele. Am fost intimidat timp de aproape 10 minute de şeful echipajului, care a încercat prin toate metodele să predau câinele”, a declarat, pentru Agerpres, proprietarul câinelui, Manea Sever.

După ce a fost tranchilizat, câinele a fost transportat de către proprietar la un cabinet veterinar.

„Câinele nostru este câine de companie, câine de apartament, ca să înţeleagă lumea. Nu este un câine fără stăpân. Este câinele meu de 8 ani, este microcipat, vaccinat, din păcate şi foarte bolnav, necesită o atenţie deosebită atât pentru hrană cât şi tratament medicamentos. I-am explicat aceste lucruri lui domnului de la Poliţia Locală, că în primul rând este un câine proprietate privată, un câine cu probleme grave de sănătate şi nu am găsit înţelegere. Eu l-am implorat să mă duc mai repede la o clinică privată, întrucât am considerat că viaţa câinelui meu a fost pusă în pericol printr-o tranchilizare neautorizată. La ora actuală am depus o plângere la Poliţia Animalelor şi aştept rezultatul anchetei”, a subliniat proprietarul câinelui de companie.

Reprezentanţii Direcţiei de Poliţie Locală au precizat că, potrivit legii, agenţii instituţiei doar însoţesc echipajele din cadrul serviciului de ecarisaj al societăţii Urbis-Serv Buzău.

„Rolul Poliţiei Locale este de a însoţi aceste echipe de ecarisaj pentru capturarea câinilor fără stăpân. Dacă este o eroare, îşi asumă Urbis” a declarat directorul Poliţiei Locale Buzău, Adrian Teodorescu.

Ce spune Urbis

Contactat telefonic, directorul Urbis Serv Buzău, societate al cărei acţionar unic este Primăria Municipiului Buzău, nu a putut oferi un punct de vedere, în schimb reprezentanţii administraţiei locale atrag atenţia despre faptul că la mijloc ar putea fi vorba despre un accident.

„Mă gândesc că poate este vorba despre un accident, nu cred că urmăreşte nimeni câini cu stăpân. Primăria Municipiului Buzău va face verificări. În zona Parcului Crâng au fost sesizaţi câini fără stăpân şi au loc acţiuni ale serviciului de ecarisaj”, a precizat viceprimarul municipiului Buzău, Sorin Ionuţ Apostu.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Buzău a anunţat că a deschis o anchetă.

Anchetă

„În urma apariţiei în spaţiul online a unor imagini referitoare la activităţi de capturare a câinilor fără stăpân şi nemulţumiri legate de modul de desfăşurare a acestor activităţi, conducerea IPJ Buzău a dispus efectuarea de verificări, conform competenţelor, pentru clarificarea aspectelor semnalate. În funcţie de concluziile verificărilor, urmează a fi dispuse măsuri legale în consecinţă”, a precizat, pentru AGERPRES, IPJ Buzău.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Digi Sport
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
642786702_1344636394365210_2953013691090148205_n
Turism românesc promovat de ambasadorul Japoniei: Vulcanii Noroioși, Pietroasele și cârnații de Pleșcoi, în postările sale despre Buzău
pacanele
Peste 300 de săli de jocuri de noroc într-un singur oraș. Primăria Buzău vrea să le elimine: „Banii buzoienilor se scurg în aparate”
masina de politie
O fată de 15 ani din Târgoviște, dispărută din 25 februarie, a fost găsită de poliţişti
barbat cumpara flori
„Dăruitul de flori e un ritual, o obligație socială”. Vânzări-record de flori la început de martie. La ce sumă se ridică tranzacțiile
sofer cu arma intr-o parcare al unui complex comercial din sectorul 6 bucuresti
Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer în parcarea unui complex comercial din București
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski susțin o conferință de presă la...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Primele declarații ale lui...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Volodimir Zelenski, a doua vizită oficială la București...
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
Ultimele știri
Cristina Chiriac, propunerea pentru funcția de procuror general, a primit aviz negativ de la CSM. Ce se întâmplă în cazul lui Voineag
Manole, după ce Bolojan i-a cerut soluții privind schemele din subvențiile pentru șomeri: E un raport pe care eu i l-am prezentat
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Bătălia miliardarilor pentru Liberty Galați! Cine sunt cei patru afaceriști cu averi colosale, care...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Filipe Coelho s-a dus lângă camionul decorat cu trofeele Universității Craiova și a avut o replică genială...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cât costă să mergi cu mașina până în Grecia în 2026. Calcul complet
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...