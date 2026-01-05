Live TV

Buzoianu anunță lansarea procesului de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Ce documente sunt necesare

Data actualizării: Data publicării:
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Diana Buzoianu, ministra Mediului. Foto: Profimedia

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat lansarea unui proces de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Aceasta a rămas vacantă după ce Florin Ghiţă a demisionat, în urma scandalului apei potabile din Prahova. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate, a spus Buzoianu.

„Lansăm, în premieră, un proces transparent de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”. Da, numirea este a ministrului, dar asta nu exclude un proces transparent de depunere de programe, de interviuri și analiză obiectivă din partea unor experți în domeniu. Voi numi, așadar, un director pentru Apele Române după aceste etape parcurse, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituții din domeniul gospodăririi apelor din România”, a scris Buzoianu pe Facebook.

E mai spune că „mulți ani de zile, conducerea instituției a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale și de integritate au fost secundare susținerii din partea politicienilor”.

„Numirile se fac de miniștri, dar hai să arătăm că se pot face numiri și după ce persoanele respective dovedesc în interviuri publice că au experiența necesară. Administrația Națională ,,Apele Române” a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetățenilor și au slăbit capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. În ultimele luni am făcut primii pași necesari acestei reforme în cadrul instituției. Acum punem cărămizile necesare pentru o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiții insuficiente și de decizii luate fără o viziune coerentă”, a continuat ea.

Ministra a mai spus că „procesul de selecție va fi organizat într-un cadru de maximă transparență, care presupune înregistrarea și publicarea interviurilor, pentru a asigura responsabilitate publică și un standard ridicat de credibilitate instituțională. Candidații vor fi intervievați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență relevantă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice”.

Toate detaliile cu privire la ce documente trebuie depuse vor fi publicate astăzi pe site-ul Ministerului Mediului. Dosarele se vor putea depune până pe data de 12 ianuarie. Interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie 2026.

„Profesionalismul este baza solidă pe care vom construi în domeniul gospodăririi apelor. Se poate”, a conchis Buzoianu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
5
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lac de acumulare paltinu
Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de peste 50%. Apele Române: „Este inevitabilă o intervenție majoră”
2025-12-28-0376
Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile Dianei Buzoianu
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura”
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Barajul Paltinu funcționează „în condiții de siguranță structurală”, anunță ANAR, după speculații legate de existența unei „fisuri”
Recomandările redacţiei
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
Donald Trump
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Radoslaw Sikorski
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală...
Ultimele știri
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Una dintre cele mai norocoase zile din 2026. Cum arată horoscopul săptămânii 5-11 ianuarie pentru fiecare...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la...
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău după o masă copioasă de sărbători. Ce este coma alimentară
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...