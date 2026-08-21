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Exclusiv Buzoianu anunță noi fonduri „pentru toate categoriile” din programul Rabla. Câți bani ar urma să fie disponibili pentru motociclete

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Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Când ar fi disponibile noile fonduri „Asta a fost viziunea”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că în programul Rabla vor fi realocate fondurile pentru care beneficiarii au rezervat inițial tichete, dar nu au finalizat toate etapele necesare. „Per total, vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete”, a spus ea.

Banii vor fi redistribuiți după ce persoanele care au făcut rezervările nu au finalizat procedura: „Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițial cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou”, a explicat Buzoianu.

Pentru motociclete, suma care va fi realocată este estimată în acest moment la aproximativ 3 milioane de lei, însă calculele finale urmează să fie încheiate în aceste zile, a precizat ministra.

Întrebată despre cererea importatorilor de motociclete pentru un buget de trei ori mai mare decât cel alocat inițial, Buzoianu a spus că înțelege solicitarea, însă bugetul programului nu mai poate fi majorat peste suma stabilită prin hotărâre de Guvern.

„Îi înțeleg și este normal să vrea mai mult, dar bugetul total a fost stabilit deja prin hotărâre de Guvern. Nu mai putem să creștem bugetul alocat inițial peste suma stabilită prin hotărârea de Guvern”, a punctat Buzoianu.

Pentru celelalte categorii de vehicule, sumele care vor fi redistribuite nu au fost încă stabilite. Ministra Mediului a precizat că este nevoie de finalizarea calculelor pentru a fi stabilite cuantumurile destinate mașinilor hibride, electrice și celor cu motor termic.

„Încă nu am stabilit, pentru că trebuie să fie făcute calculele finale. Aici vorbim de mai multe ecotichete și sumele sunt un pic diferite. Deci în aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride, și pentru electrice, și pentru cele cu motor termic”, a spus ea. 

Când ar fi disponibile noile fonduri

Buzoianu a spus că decizia privind realocarea fondurilor ar trebui să vină în această săptămână și că beneficiarii vor fi anunțați înainte ca programul să fie relansat.

„În momentul de față, știu că în această săptămână ar trebui să vină decizia de realocare pentru aceste sume, deci mă aștept ca în zilele următoare să poată să fie”, a declarat Buzoianu. „Oricum o să anunț în public. Va fi și un termen în care oamenii să poată să afle informația. De-abia după aceea lansăm din nou programul. Deci toți beneficiarii vor putea să afle public anterior lansării efective a programului”, a punctat ministra. 

În ceea ce privește propunerea ca pentru motociclete să fie transferați bani rămași necheltuiți la alte categorii, ministra a spus: „Varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii”. 

„Asta a fost viziunea”

În 2026, bugetul programului Rabla a fost majorat de la 200 la 300 de milioane de lei, însă cererea este în continuare peste nivelul fondurilor disponibile: „E clar că cererea este mult mai mare de atât”, a spus Buzoianu.

Ea a enumerat și alte proiecte pentru care au fost alocate fonduri, între care iluminatul stradal, programul național de împădurire și investițiile în baterii și stocare. Pentru acestea din urmă, Buzoianu a menționat un buget de 400 de milioane de lei.

„E clar că asta a fost viziunea: să găsim echilibrat, să dăm banii prioritar acolo unde cu adevărat nevoile sunt cele mai mari și sper că am reușit să facem asta cu un buget care a arătat că am atins mult mai multe probleme sistemice din România”, a afirmat ea.

Editor : C.S.

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