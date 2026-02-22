Live TV

Buzoianu anunță un plan de monitorizare a calității aerului cu laboratoare mobile. Zonele în care vor fi trimise

Data publicării:
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00835
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24

Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministra Mediului, Diana Buzoianu.

„Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor! Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în acelaşi timp nu există staţii oficiale în apropiere”, scrie ministrul pe Facebook.

În perioada imediat următoare va fi realizat acest program de către ANMAP pentru anul 2026, precizează Buzoianu, potrivit News.ro.

„Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulţi bani România ca să vedem toţi, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, explică ministra.

 

Editor : M.B.

