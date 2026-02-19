Live TV

Video Buzoianu: „Creșterea prețului apei industriale nu va fi resimțită de populație”. Ce spune despre investițiile anti-inundații

Data publicării:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
Din articol
Investiții de aproximativ 30 de miliarde de lei Prioritate: baraje și lucrări în zone critice Cine va pierde profituri? Infrastructura anti-inundații nu este un lux

Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, joi, că proiectul prin care costul apei industriale ar urma să crească în România nu are încă scenariile finalizate. Aceasta a subliniat că mecanismul face parte dintr-un jalon al PNRR și că, din punctul său de vedere, orice măsură nu trebuie să fie resimțită de populație.

„Nu avem încă scenariile pregătite. Este un jalon în PNRR care zice că trebuie să fie consolidat mecanismul din ANAR pentru a-şi obţine fonduri, ca să poată să realizeze investiţiile în infrastructură. Din punctul meu de vedere, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimţit de către populaţie, pentru că marjele de profit care există astăzi la operatorii care folosesc această apă ar trebui să fie ele coborâte, nu să resimtă după aceea oamenii un preţ mai mare”, a explicat Buzoianu, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de joi a Guvernului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Investiții de aproximativ 30 de miliarde de lei

Buzoianu a precizat că Banca Mondială a estimat necesarul pentru lucrările critice în infrastructura împotriva inundațiilor la aproximativ 30 de miliarde de lei, pentru următorii 15 ani.

„În oricare dintre variante, noi vom susţine că acest mecanism de investiţii care trebuie să fie făcute, noi vorbim de un necesar de aproximativ 30 de miliarde de lei, calculat de Banca Mondială, pentru a putea să avem lucrările în infrastructură împotriva inundaţiilor, doar lucrările critice. Acesta este răspunsul Băncii Mondiale, după ce a fost achiziţionat contract de servicii în baza jalonului din PNRR. Va trebui să avem o discuţie în coaliţie, va trebui să avem o discuţie în guvern, pentru a trece o variantă cu care absolut toate partidele sunt de acord, pentru a îndeplini acest jalon care are totuşi o sancţiune şi o penalitate destul de mare de un miliard ataşată, dacă nu se îndeplineşte. Este clar că este nevoie să fie trecut acest Jalon”, a subliniat Buzoianu.

Prioritate: baraje și lucrări în zone critice

Diana Buzoianu a reiterat că banii trebuie folosiți efectiv pentru investiții împotriva inundațiilor, inclusiv pentru întreținerea barajelor existente și realizarea de lucrări noi în zonele critice.

„Pe de altă parte vorbim şi de lucrări noi care trebuie să fie făcute în zone absolut critice, deci banii aceştia vor trebui să se ducă prioritar pe această zonă. Modalitatea exactă cum va arăta acest mecanism va depinde foarte mult şi de discuţiile care vor fi purtate în coaliţie şi la guvernare. Perspectiva mea este că niciun preţ nu va trebui să fie crescut pentru cetăţeni, pentru că nu există o raţiune pentru care să fie crescut preţul final”, a mai menționat ministra Mediului.

Cine va pierde profituri?

Ea a mai precizat că ajustările vor afecta în principal companiile de stat, fără ca cetățenii să suporte creșteri de prețuri.

„Din punctul meu de vedere, având în vedere că majoritatea discuţiilor pe care le purtăm privesc mai degrabă companii de stat, cred că statul nu mai trebuie să facă profit pe creşterea preţurilor neapărat în situaţii foarte dificile asupra cetăţenilor. Dar acestea vor fi discuţii punctuale, purtate în momentul în care vom avea scenariile. Repet, va trebui să existe un consens în coaliţie şi un consens la guvernare pentru acest jalon. Este un jalon foarte important, dar tocmai pentru că nu vreau să fie manipulat de niciunii dintre partenerii de coaliţie că ar duce la creştere de preţuri într-o anumită direcţie sau în alta, consider că este necesar să ne asumăm cu toţii un jalon care de altfel este absolut necesar pentru România”, a afirmat Buzoianu.

Infrastructura anti-inundații nu este un lux

Ministra Mediului a subliniat că investițiile în infrastructura critică nu sunt opționale, ci necesare, amintind de bugetul insuficient de anul trecut.

„Dacă noi am avut anul trecut, de exemplu, de la bugetul naţional 50 de milioane, cam asta a fost cât a fost executat până la final, 50-60 de milioane de lei pentru baraje, gândiţi-vă că avem, de fapt, nevoie, necesarul era de undeva de aproape 10 ori mai mult, anul trecut. (…) Scenariul minimal pentru a putea să acoperim măcar lucrările critice, vorbim de baraje care sunt în zone absolut de risc şi pentru care, dacă nu se fac aceste lucrări, populaţia, comunităţile se află în faţa unui risc, este de aproximativ 30 de miliarde de lei, pentru 15 ani de zile. Deci, vorbim de un buget pentru instituţie pe 15 ani de zile, pentru că şi aceste lucrări trebuie să fie gândite multi-anual”, a concluzionat Diana Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
1
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Vladimir Putin la telefon
2
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
3
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
4
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
5
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alfred simonis vorbeste
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale
bani
Peste 5.000 de angajați protejați: Guvernul majorează plata salariilor în companiile strategice
BUCURESTI - PROTEST CARTEL ALFA - 20 OCT 2022
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Bolojan anunță măsuri, după întâlnirea cu sindicaliștii
oana toiu
România participă la EastInvest. Anunțul ministrei Oana Țoiu despre măsurile adoptate de Guvern
bolojan moody
Ce a transmis premierul Bolojan reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s despre deficit și bugetul pe 2026
Recomandările redacţiei
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington...
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat...
nicusor dan
Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace. Este...
Ultimele știri
Tanczos Barna: UDMR solicită ministerelor Finanţelor şi Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe
„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...