Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit luni, în direct la Digi24, despre noile nereguli descoperite pe plaja din stațiunea Năvodari. După rezervoare de gaz și fose septice îngropate ilegal, au fost găsite în nisip țevi prin care se fac deversări periculoase în Marea Neagră. Buzoianu a precizat că, deși „țeava era înfundată și nu a putut fi identificată momentan locația exactă”, vor continua controalele pentru a identifica toate neregulile.

Ministra Mediului a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a descoperit, într-o vizită pe teren pe plaja de la Năvodari, „cum se deversează apă netratată direct în mare”. Ea a precizat că „vor continua controalele pe plajele din România pentru ca astfel de cazuri să fie istorie”.

Întrebată la Digi24 de unde sunt aceste țevi care se devarsă în Marea Neagră, ministra Mediului a spus că „în acest caz, în mod expres s-a încercat introducerea unei cantități de apă care să se ducă înapoi să vedem exact unde ar fi refulat apa respectivă, doar că țeava era înfundată și atunci nu a putut să fie identificată momentan locația”.

„Vom face controale în zona respectivă. Vom avea nevoie de toate autoritățile competente care să fie alături de noi. Se vor duce oamenii să facă verificări în clădirile din zonele respective”, a precizat ea.

Buzoianu a declarat că așteaptă un raport privind identificarea altor țevi: „Așa cum am spus și când am fost pe teren, aceste nereguli sunt extraordinar de ușor de identificat, deci nu poate să spună nimeni că nu vede acele țevi”.

Întrebată dacă până acum nu au fost văzute acele țevi de autorități, Buzoianu a spus:

„Anumite grupuri de interes s-au așteptat ca plajele din România să rămână Vestul Sălbatic pentru totdeauna. În momentul de față Ministerul Mediului nu întoarce ochii la astfel de lucruri și toate autoritățile din subordine primesc același răspuns. Toți inspectorii primesc aceeași indicație, și anume să identifice toate neregulile. Acolo unde vom vedea că de acum încolo nu vor fi identificate neregulile și oamenii se duc în controale și se fac că nu văd, în mod evident vor exista consecințe legale”.

„Toleranță zero față de astfel de cazuri”

De asemenea, ministra a punctat că „avem deja astfel de cazuri, unde au fost deschise comisii disciplinare pentru inspectori care au fost pe teren și au zis că nu au găsit absolut nimic, ulterior fiind identificate în zona respectivă gropi de gunoi ilegale sau orice alte nereguli pe zona de mediu”.

Ea a mai afirmat că mesajul este unul foarte clar: „Toleranță zero față de astfel de cazuri”.

Buzoianu a mai declarat, întrebată dacă ia în calcul sesizarea procurorilor în acest caz, fiind un atentat la siguranța publică, că „sunt două lucruri diferite”.

„Pe de o parte, da, pentru deversarea în apă a acestor poluanți există în momentul de față sancțiuni penale și sancțiuni civile. Pentru autorități vor fi aplicate comisiile disciplinare și măsurile disciplinare necesare. Pentru cei care efectiv deversează în mare astfel de porcării, la final ei riscă inclusiv dosare penale, pentru că este infracțiune”, a afirmat ea.

Editor : C.S.