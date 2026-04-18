Live TV

Video Buzoianu, după controlul la Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării: O situaţie la marginea dezastrului. Raportul, trimis la ANI și DNA

Data publicării:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a prezentat, sâmbătă, rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, afirmând că „suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”. Ministrul a vorbit despre instrumente de presiune şi grupuri de interese şi a anunțat că raportul va fi trimis Agenţiei Naţionale de Integritate, întrucât există semne de conflict de interese, dar şi către DNA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”, a declarat, sâmbătă, Diana Buzoianu, în debutul conferinţei de presă în care prezintă rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat faptul că instrumente legitime” care ar fi trebuit să aducă ordine şi legalitate în zonă s-au transformat în instrumente de presiune şi pentru a se crea beneficii pentru grupuri de interese.

„Fondurile europene au fost pierdute, sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate”, a mai afirmat ministrul Mediului.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Claudiu Manda
4
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
5
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Digi Sport
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Iranul afirmă că a închis din nou strâmtoarea Ormuz din cauza blocadei americane
Investiții de 3,5 miliarde de euro în energie și gaze au fost negociate la Washington, anunță Bogdan Ivan
O nouă amânare pentru drumul expres Galați-Brăila. Când va fi deschisă circulația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Cristi Chivu, erou la Milano după ce Inter a pus o mână pe titlu: „Ești iubit, Mister!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Alex Cîmpanu e pe val în China! Dezvăluiri despre viața în unul dintre cele mai futuriste orașe: „Trece...
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Alina Sorescu, dezvăluiri la patru ani de la divorțul de Alexandru Ciucu: „Încerc să fiu bine, dar este greu!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Întâlnire de ”gradul zero” între Walter Zenga și Cristi Chivu, după ce italianul l-a făcut ”praf”...
Pro FM
De ce se teme Liviu Teodorescu când vine vorba de fiica lui: „Sper să nu cânte vreodată refrenul ăsta”
Film Now
Timothée Chalamet, prima apariție după Oscaruri. Ce spune actorul despre rolul din „Dune: Partea a treia”...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...