Ministrul Mediului Diana Buzoianu a prezentat, sâmbătă, rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, afirmând că „suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”. Ministrul a vorbit despre instrumente de presiune şi grupuri de interese şi a anunțat că raportul va fi trimis Agenţiei Naţionale de Integritate, întrucât există semne de conflict de interese, dar şi către DNA.

„Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”, a declarat, sâmbătă, Diana Buzoianu, în debutul conferinţei de presă în care prezintă rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat faptul că „instrumente legitime” care ar fi trebuit să aducă ordine şi legalitate în zonă s-au transformat în instrumente de presiune şi pentru a se crea beneficii pentru grupuri de interese.

„Fondurile europene au fost pierdute, sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate”, a mai afirmat ministrul Mediului.

