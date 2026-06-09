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Buzoianu explică schimbarea legislației privind urșii periculoși: În momentul în care intră în intravilan, trebuie făcută o intervenţie

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urs pe strada
Foto: Shutterstock
Din articol
„Trebuie să se facă o intervenție”

Legislația a fost modificată astfel încât autoritățile locale să poată interveni direct atunci când urși periculoși intră în intravilan, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor succesive de alungare și relocare, iar aplicarea la timp a procedurilor poate face diferența între gestionarea unei situații de risc și o tragedie, a declarat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu.

„În ultimele săptămâni am văzut din ce în ce mai multe incidente cu privire la urși, care s-au transformat din păcate în tragedii în România. Distincția între o procedură aplicată la timp, care poate să însemne o gestionare corectă a unei situații de risc sau o tragedie, de cele mai multe ori în practică înseamnă diferența între o acțiune luată în câteva minute sau în jumătate de oră sau într-o oră”, a menționat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrei Mediului, unele autorități locale nu aplică legislația care permite intervenția directă în cazul urșilor periculoși, motiv pentru care ministerul va transmite în această săptămână proceduri de aplicare a noilor reguli.

„Am modificat deja de câteva luni de zile legislația, astfel încât să permitem primăriilor să intervină direct în momentul în care urșii vin în intravilan. Am găsit cazuri în care, deși urșii veniseră în intravilan, deși urșii erau periculoși, anumite primării au decis să nu intervină pe legislație și să urmărească birocratic alte căi. Mesajul pe care îl transmitem clar către absolut toate primăriile: o parte dintre ele și-au făcut treaba, o parte dintre ele deja aplică legislația și o parte dintre ele deja au creat un cadru mult mai sigur pentru comunitățile pe care le coordonează.

Dar pentru primăriile care încă nu știu cum să aplice această lege, le transmitem un mesaj foarte clar. Am făcut o analiză, o prezentare a procedurilor, nu era necesar să fie făcut acest lucru, dar am făcut și acest lucru și vom transmite în această săptămână procedurile pentru ca toate primăriile să aplice legislația în vigoare”, a adăugat ministra.

„Trebuie să se facă o intervenție”

Potrivit acesteia, noile prevederi permit intervenția directă în cazul urșilor periculoși care intră în intravilan, fără parcurgerea etapelor succesive de alungare și relocare.

„În momentul de față, nu mai există nevoia de intervenție graduală în momentul în care ursul intră în intravilan. Până acum câteva luni de zile, un urs care intra în intravilan, în oraș, în sat, în comună, trebuia să fie mai întâi alungat, după aceea trebuia să fie relocat, dacă se întorcea a doua oară putea abia să fie făcută intervenția și să fie împușcat ursul respectiv.

De câteva luni de zile nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan - și este un urs periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea. Și spun asta pentru că am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni în aceste situații.

Pe legea veche, într-adevăr, ei nu aveau posibilitatea să intervină, dar legislația s-a modificat deja de luni de zile, nu mai putem să așteptăm să se întâmple tragedii ca să se intervină pe noua legislație, care a intrat deja în vigoare de luni de zile. Vom trimite această analiză, vom trimite această procedură și sperăm ca absolut toate primăriile să ia bunele practici ale primarilor care au intervenit deja în cazurile concrete de pericol și să se întâmple asta în toate cazurile periculoase din România, ca să nu mai asistăm la tragedii”, a mai spus Buzoianu.

Editor : C.S.

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