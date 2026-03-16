Live TV

Buzoianu reclamă poluare masivă la Slobozia: 300 de tone de deşeuri periculoase descoperite la o firmă. Nereguli la staţia de epurare

Data publicării:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat luni o situație gravă de poluare la Slobozia, după ce, în urma unor controale ale Gărzii de Mediu, la o firmă autorizată să depoziteze 50 de tone de deșeuri au fost descoperite aproximativ 300 de tone de deșeuri periculoase. Potrivit ministrului, o parte dintre acestea ar fi ajuns în sistemul de canalizare, iar verificările au scos la iveală și nereguli majore la stația de epurare a orașului.

„Am locuit ani de zile în Slobozia şi ştiu cu ce probleme se confruntă oamenii din zonă. Ce se întâmplă zilele acestea acolo este de neacceptat. Acum două săptămâni au fost derulate controale la firma Clean Cyclo de către reprezentanţii Gărzii de Mediu. A reieşit că firma care avea avize pentru depozitarea a 50 de tone deţinea, în fapt, pe teren 300 de tone de deşeuri periculoase, lichide, destinate tratării. Mai mult decât atât, erau depozitate fără respectarea tuturor normelor”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că au fost date amenzi în valoare de 160.000 de lei şi au fost impuse măsuri de evacuare a deşeurilor stocate ilegal pe amplasament, măsură care trebuia să fie aplicată, cu termen joia trecută.

„De vinerea trecută, autorităţile de control au revenit în teren. Astăzi va fi finalizată o nouă acţiune de control pentru Clean Cyclo. Încă sunt pe teren deşeurile periculoase. Acestea vor trebui ridicate de urgenţă de pe teren de şmecherii care îşi imaginează că ne pot otrăvi pe toţi fără consecinţe. Autorităţile de mediu nu vor întoarce privirea şi vom urma toate căile legale civile şi penale la dispoziţia autorităţilor”, a mai anunţat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că, în paralel, vinerea trecută au fost realizate controale la staţia de epurare a oraşului Slobozia, operată de SC Urban SA.

„Au fost constatate nereguli majore – vor fi comunicate măsurile impuse de Garda de Mediu. De ce este asta relevant? Pentru că deşeurile netratate corespunzător de la Clean Cyclo au ajuns în staţia de epurare care a înregistrat valori mult peste limitele legale ale poluării. Mai jos aveţi un grafic care arată creşterile exponenţiale de poluare a apei începând cu luna noiembrie, exact, coincidenţă mare, la câteva zile după ce Clean Cyclo a obţinut autorizaţia de mediu”, a mai scris Buzoianu, distribuind un grafic.

Anterior, şi Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate a anunţat probleme într-un cartier din Slobozia, fiind făcute măsurători, după ce locuitorii au reclamat un miros înțepător. La mai mulţi indicatori s-au constatat depăşiri.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

