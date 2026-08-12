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BYD aduce tehnologia viitorului la Big Little Festival

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Smiley BYD Articol susținut de Big Little Festival
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Brandul este partenerul de mobilitate al evenimentului și prezintă la Palatul Mogoșoaia cele mai noi modele de mașini electrice și hybrid.

Șapte zone tematice, peste o sută de activități interactive, ateliere creative, concerte, experiențe BYD dedicate mobilității electrice, precum și surprize pentru toate generațiile vor transforma Big Little Festival într-un eveniment pentru întreaga familie, în care timpul petrecut împreună devine cea mai tare aventură.

Între 21 și 23 august, la Palatul Mogoșoaia, BYD, partener de mobilitate al festivalului, invită vizitatorii să exploreze lumea automobilelor electrice și hybrid. Aceștia vor putea admira cele mai noi modele de mașini, într-un spațiu care aduce mai aproape tehnologia și inovația pentru familiile moderne.

În după-amiezele călduroase de festival, zona de răcorire BYD devine una dintre opririle preferate ale participanților. Ventilatoare alimentate permanent de două autoturisme oferă un moment de refresh și energie înainte de întoarcerea la distracție. După câteva minute petrecute aici, părinții și copiii sunt pregătiți să pornească din nou în aventura celor peste o sută de activități interactive.

Ce surpriză îi așteaptă pe cei care cumpără un abonament VIP

Brandul va fi prezent pe domeniul Mogoșoaia nu doar prin cele mai noi modele de autoturisme, ci și prin oamenii care au ales deja să integreze această tehnologie în viața lor de zi cu zi: Smiley, Alina Sorescu, Vero Căliman, Lulu Varodi, Xremus. Însă și Gina Pistol, Viral Nation, Chef Ștefan Popescu, Marisa Paloma, și Giulia se numără printre personalitățile care conduc automobile BYD.

Însă adevărata surpriză îi așteaptă pe cei care aleg abonamentele VIP. Pe lângă accesul prioritar la activități, locuri în fața scenei principale și o experiență premium pe parcursul celor trei zile de festival, deținătorii abonamentelor VIP intră automat în cursa pentru marele premiu: un automobil super hybrid BYD Dolphin G DM-i. Astfel, pentru o familie, cele mai frumoase amintiri ale verii s-ar putea transforma și într-un premiu care să îi însoțească mult timp după încheierea festivalului. Cumpără un abonament VIP și poți intra în cursa pentru o mașină.

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

Editor : A.D.V.

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