CAB a amânat pentru 16 ianuarie decizia în cazul numirii lui Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş la CCR. Comentariul lui Augustin Zegrean

placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Curtea de Apel București Foto: Agerpres
Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor.

Luni, 5 ianuarie, instanţa Curţii de Apel Bucureşti a amânat pentru 16 ianuarie, la ora 9.00, pronunţarea în cazul judecătorilor constituţionali Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, numiri contestate de către avocata Silvia Uscov.

În aceeaşi zi, 16 ianuarie, la ora 10.00, după trei amânări, Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe în privinţa Legii care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi. În 29 decembrie 2025, preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat că nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor, în condiţiile în care judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc nu s-au prezentat. La termenul precedent, în 28 decembrie, cei patru au părăsit sala într-o pauză şi nu s-au mai întors la şedinţă.

Întrebat cum comentează faptul că şedinţele de judecată în ambele cazuri au fost stabilite în aceeaşi zi, respectiv 16 ianuarie, la interval de o oră, fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat, luni, pentru News.ro că judecătorii CAB ar fi putut stabili o altă zi, precizând că celor de la CCR „le convine”, probabil, situaţia.

„Puteau să dea în altă zi, că nu cred că cei de la Curtea de Apel nu ştiau că au la ora 10.00 şedinţă acolo (n. red. la CCR). Dar le convine, probabil, şi o să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta cei de la Curtea Constituţională”, a precizat Augustin Zegrean.

Potrivit fostului preşedinte al CCR, cei doi judecători contestaţi vor întârzia, probabil, la Curtea Constituţională, dar nu este nicio problemă, pentru că cei de acolo îi pot aştepta.

„Teoretic, nu-i nicio problemă, pentru că la ora 9.00 merg la Curtea de Apel, acolo nu durează mult şi se duc apoi la Curtea Constituţională şi acolo, dacă trebuie, îi aşteaptă, că nu e nicio tragedie”, a explicat Zegrean.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca instanţa CA Bucureşti să pronunţe o decizie în defavoarea celor doi judecători, Augustin Zegrean a spus că „asta e o altă discuţie”, dar că, în opinia sa, „nu se va ajunge aşa departe”.

 

