Cabana Gențiana, din Retezat, un reper pentru turiști și iubitori ai muntelui, a fost mistuită de un incendiu

Cabana Gențiana, mistuită de incendiu. Foto: Profimedia

Cabana Genţiana de pe Valea Pietrele din Masivul Retezat a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului.

„Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noştri au ajuns la locul intervenţiei în jurul orei 2:30. Cabana, cu o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate şi astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetaţia din jur şi la pădure. În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane”, au transmis reprezentanţii ISU Hunedoara.

Din cercetările efectuate la faţa locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coşului de fum necurăţat.

„Cabana Gențiana a fost, pentru mulți turiști și iubitori ai Retezatului, mai mult decât un simplu loc de popas — un reper al muntelui, al amintirilor și al aventurilor petrecute în inima naturii. Astăzi, comunitatea montană pierde un simbol al acestor locuri”, potrivit unei postări a Parcului Național Retezat, în pagina de Facebook.

