Câciu spune că toate companiile din energie, inclusiv OMV Petrom, vor plăti taxa de solidaritate

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi că toate companiile din energie, inclusiv OMV Petrom, vor achita taxa de solidaritate la finalul lunii iunie. Iar până atunci, ANAF va continua verificările.

Taxa de solidaritate vizează toate companiile din domeniul petrol și gaze, și trebuie plătită și de companiile afiliate, cu condiția ca veniturile din extracția hidrocarburilor și rafinare să depășească 75% din cifra de afaceri.

„Nu am fost consultați atunci când s-a realizat acest regulament. Ceea ce vom vedea la final, la nivelul lunii iulie, este că aceste companii vor achita taxa de solidaritate.

Toate elementele despre care dumneavoastră mi le cereți ca detalii sunt în atributul ANAF și există instrumente prin care elementele pe care le-a enunțat o anumită companie să se vadă dacă sunt corecte sau incorecte”, a declarat Adrian Câciu, joi.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că Ministerul de Finanţe trebuie să clarifice dacă OMV Petrom va plăti taxa de solidaritate în România, precizând că acesta este iniţiatorul actului normativ asupra căruia Ministerul Energiei nu a fost informat.

"Dacă va plăti sau nu, o să vă spună cu siguranţă cei care au făcut normativul, adică Ministerul Finanţelor. Am fost puţin surprins când m-am informat după aprobare cum s-a discutat această chestiune şi am aflat că, de exemplu, Ministerul Energiei nu a fost cooptat în discuţie. Chestiunea s-a discutat la nivel de Finanţe, ceea ce este în principiu în regulă, pentru că vorbim de o taxă sau de un impozit. Dar am fost informat că se lucrează la acest act. Solicitarea mea a fost una singură: ca acest act să fie legal şi clar, adică să nu încalce nicio directivă şi nicio lege în vigoare în România şi să fie atât de clar încât să nu apară discuţii dacă este sau nu este. Rezultatul îl vedem cu toţii la televizor: toată ziua, bună ziua se discută dacă este sau nu este. Cred că cei care au lucrat pe document trebuie să vină să îl clarifice. Nu-i nimic pierdut", spus şeful statului, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European.

El a subliniat că "aruncarea vinei dintr-o curte politică în altă curte politică nu rezolvă problema" în această chestiune.

Editor : I.C