Ciobanii din Italia care au câini din rase de ciobănești românești primesc bani de la stat. Sunt tot mai mulți lupi în Peninsulă, iar ciobanii se plâng că nu mai fac față atacurilor. Au nevoie de mai mulți câini care să le apere turmele. Guvernul italian a aprobat solicitările lor și acordă acum mii de euro celor care au câini ciobănești. Printre rasele acceptate în program sunt și unele emblematice din România.

76.000 euro este suma maximă din acest programm, potrivit corespondentei Digi24 în Italia, Adela Mohanu.

Proprietarii pot să primească sume diferite, în funcție de numărul de câini pe care îl au și în funcție de numărul de oi. Ei trebuie să aibă minimum doi câini și minimum 20 de oi.

Nu este un program în care să se poată înscrie proprietarii câinilor ciobănești de companie. Este dedicat câinilor care sunt folosiți pentru paza oilor.

Banii se pot folosi atât pentru mâncarea animalelor, dar și pentru diferite tratamente veterinare.

În program sunt trecute foarte clar și rasele care pot beneficia de acești bani. Printre acestea se numără mastiful sicilian, mastiful tibetan, ciobănescul german, dar și ciobănescul mioritic și ciobănescul de Bucovina.

Potrivit Asociației Naționale Canine din Italia, cel mai des în Italia, ciobanii folosesc pentru paza turmelor lor ciobănescul german.

