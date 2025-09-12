Calea Victoriei devine pietonală în al 20-lea weekend al programului „Străzi deschise”

Calea Victoriei devine din nou pietonală în acest weekend, cu un program divers. Programul „Străzi deschise - Bucureşti” se extinde în 13 şi 14 septembrie şi pe Calea Griviţei (sectorul 1), acolo unde vor avea loc activităţi pentru întreaga familie.



Bucureştenii sunt aşteptaţi să descopere un weekend cu spectacole pentru toate vârstele: de la show-ul exploziv de percuţie The Fury Drummers (Barbarosa & Fringe Festival), la spectacolul de folclor, prezentat de Asociaţia Folclorică „Valea Prahovei”, în zona Muzeului Naţional de Istorie. Cei mici se vor bucura de spectacolele interactive ale Teatrului Ţăndărică, programate pe Calea Victoriei nr. 45.

Zona Parcului Kretzulescu se transformă într-un atelier în aer liber, cu demonstraţii de pictură susţinute de Asociaţia Artiştilor Plastici din Bucureşti. Pasionaţii de istorie auto şi moto au ocazia să admire expoziţia „2 roţi clasice”, unde 30 de motorete şi motociclete, fabricate între anii 1930 şi 1980, readuc atmosfera epocilor trecute, chiar în mijlocul oraşului. În Piaţa Revoluţiei, programul este completat de instalaţiile artistice din cadrul programului internaţional Every Can Counts, dedicate reciclării creative şi de FactoryLab – un proiect marca Mezanin Market şi Raiffeisen Bank – cel mai mic showroom din lume, unde 10 antreprenori locali vor avea fiecare propria vitrină dedicată creaţiilor lor.

Curtea Casei Filipescu-Cesianu găzduieşte, sâmbătă şi duminică, proiecţii de filme spaniole şi o expoziţie outdoor în cadrul evenimentului Weekend sessions, realizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei şi Asociaţia Antrepriza Culturală. Tot aici, vizitatorii pot descoperi expoziţiile permanente ale Muzeului Municipiului Bucureşti: „Muzeul Vârstelor” şi „În apropierea sfinţilor”, precum şi expoziţia tematică de pictură „Bucureştiul Nocturn”.

În acelaşi weekend, Calea Griviţei se transformă într-un spaţiu dedicat comunităţii, unde arta, sportul şi distracţia se întâlnesc într-un program variat pentru toate vârstele, susţinut de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti. Pe toată durata zilei, zona va fi animată de activităţi sportive – de la mini-turnee de baschet şi mese de ping-pong, până la jocuri interactive şi instalaţii de mari dimensiuni – dar şi de ateliere creative şi sesiuni de facepainting menite să stimuleaze imaginaţia celor mici.

Strada va prinde viaţă prin spectacolele de teatru şi momentele de animaţie pregătite de unele dintre cele mai importante instituţii teatrale bucureştene: Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon şi Teatrul Ion Creangă. Atmosfera de festival va fi completată de demonstraţiile spectaculoase ale Circului Metropolitan Bucureşti, care aduc energia circului în mijlocul oraşului, şi de concertele susţinute de artiştii Şcolii de Artă Bucureşti.

„Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS, şi propune un oraş mai prietenos, mai creativ şi mai aproape de comunitatea sa.

Restricţii rutiere

Calea Victoriei, Strada Piaţa Amzei şi Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 13 şi 14 septembrie, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) devin pietonale în zilele de 6 şi 7 septembrie, între orele 10:00 şi 22:00.

Sectorul 1 - Calea Griviţei (zona cuprinsă între Str. Iulia Haşdeu şi Bd. Dacia)

Pe Calea Griviţei, traficul rutier este restricţionat începând de vineri, 12 septembrie, ora 22:00, până luni, 15 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Str. Iulia Haşdeu şi Bd. Dacia.

