Călin Georgescu despre cearta Trump-Zelenski din Biroul Oval: e vechea diplomație americană, în care semnezi sau pleci

Călin Georgescu a declarat sâmbătă, la o zi după întâlnirea incendiară dintre Zelenski și Trump din Biroul Oval, că se „autodenunță” că este „parte din echipa lui Trump pentru ceea ce a spus” și că ceea ce s-a întâmplat „este vechea diplomație americană adusă în actualitate”.

„Ce am văzut cu toții ieri, la întâlnirea dintre Trump și Zelenski, eu va spun ce este în spate. În spate este politica americană clară, diplomația americană veche – care te chema și semnai. Deci nu contează ce fel de pace, contează să terminăm cu acest măcel. Iar dacă s-a spus cu subiect și predicat „poți să fii vinovat de cel de-al treilea război mondial” asta dovedește din plin că am avut dreptate așa cum am mai spus”, a spus Georgescu la Realitatea Plus.

„Ceea ce am văzut este o demonstrație clară – și putem face apel la ce se întâmplă azi în România – ar putea rețeaua securiștilor să îl acuze pe Trump de informații false și de instigare la dezordine constituțională. Eu personal mă autodenunț că sunt parte din echipa lui Trump pentru ceea ce a spus și sigur că de aici, mergând mai departe, vă spun așa – este vechea diplomație americană care a fost readusă în realitate în care semnezi sau pleci. Despre asta este vorba.

„Adică orice fel de pace este binevenită pentru a opri măcelul de la ora actuală. Sunt total de acord cu ce a zis președintele Donald Trump. Iar cât privește partea cealaltă și pozițialuin Rutte (nr cea în care îl sfătuia pe Zelenski să cadă la un acord cu Trump) este mai mult decât clară. Adică se vede de unde bate vântul”.

Cei de la Londra se adună inutil

Georgescu a mai precizat că întâlnirea liderilor europeni, programată duminică la Londra, este inutilă.

„Mâine la Londra se adună inutil. Dintr-un singur motiv – pentru că nu mai sunt bani. Despre asta este vorba. Eu vă mai spun o dată – nu mai sunt bani. Și băncile londoneze au probleme de câteva zile legate de cash și activitățile curente.

„Cheia este în mâna președintelui Trump și a vicepreședintelui Vance legat de sistemul financiar bancar și de noul dolar cu acoperire în aur. Acest subiect al banilor făcuți prin tastatură nu mai este valabil. Și se va închide foarte curând. De aceea și dosarele care nu sunt puține, sunt peste 200.000, pe sistemul pe care administrația Trump deja a preluat federal reserve și se știe precis unde s-au dus, cum s-au dus...Toate se cunosc în momentul ăsta, cum s-au spălat banii. Vor fi sancțiuni americane foarte consistente și care, desigur, nu discutăm doar de America ci și de țările din Europa care au procedat exact pe sistemul ăsta. Și aș vrea să le amintesc europenilor un ultim aspect. Mai ales pe fondul în care sunt foarte negativi la adresa președintelui Trump și a administrației americane – doar atâta – că europa Occidentală s-a construit și s-a dezvoltat pe planul Marshall, care era plan american. Atâta. E problema lor ce fac mai departe, mai ales pe problema existentă, foarte consistentă pe sistemul financiar bancar. Stai în stație și nu crzi că vine trenul, mergi pe calea ferată, fluieri, te uiți la calea ferată, vezi că e aprape ruginită, te uiți la pomi. Și crezi că nu vine nimic. Te apucă și somnul. Și trenul vine, vine în mare viteză...”

