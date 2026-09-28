Călin Georgescu a mulțumit, la ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București, unde este judecat pentru tentativă la lovitură de stat, politicienilor care au relatat „obiectiv” despre celălalt dosar, cel în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu un milion de euro. Fostul candidat la prezidențiale l-a menționat explicit pe liderul AUR, George Simion, cel despre care spunea că îl va deconspira.

La ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București, unde este judecat, alături de Horațiu Potra și mercenarii lui, pentru tentativă la lovitură de stat, Călin Georgescu a făcut mai multe declarații.

El a mulțumit „poporului român” care este alături de el și familia lui pe fondul noului dosar care îl vizează, cel instrumentat de DIICOT, în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1 milion de euro.

„Aș dori să spun că am văzut și eu, sunt onorat, că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români de a fi sprijiniți noi ca familie. Nu este cazul, dacă va fi cazul, doar eu, soția mea și casa de avocatură Sinescu-Nazat poate da detalii în sensul de a fi sprijiniți financiar”, a declarat Călin Georgescu.

Reamintim că DIICOT a pus sechestru săptămâna trecută pe vila pe care o deține în Mogoșoaia, care ar fi cumpărată, potrivit informațiilor din presă, cu peste 200.000 de euro.

În același timp, reamintim că din stenogramele procurorilor DIICOT reiese că Georgescu ar fi dorit să se mute în provincia italiană Toscana.

Când i s-ar fi transmis că prețul vilei este estimat la peste un milion de euro, Georgescu ar fi răspuns: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini”.

În același timp, Călin Georgescu a avut și un mesaj de mulțumire pentru George Simion.

„Le mulțumesc politicienilor, parte din ei, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate. Îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere”, a transmis Călin Georgescu.

Reamintim și în acest context că din stenogramele citate reiese „o misiune” despre care a vorbit Călin Georgescu:

„Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, i-ar fi spus Călin Georgescu lui Ionel Rusen, apropiat al său.

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Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Este vorba despre dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce veneau înspre București. În prezent, dosarul se judecă la Curtea de Apel București în primă instanță.

În acest dosar, procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”.

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”.

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”.

Acest protest, potrivit procurorilor, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor. 20 dintre ei sunt trimiși în judecată alături de Georgescu și Potra.

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi. Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro.

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Editor : M.G.