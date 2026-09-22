Călin Georgescu a făcut primele declarații după ce Tribunalul București a respins, marți, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile și a decis plasarea sa sub control judiciar. La ieșirea de la tribunal, fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis un mesaj scurt, în fața susținătorilor adunați în zonă.

„Faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și fanariot, ele nu pot schimba adevărul. Lumea este mică și Dumnezeu este mare”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din Tribunalul București.

Georgescu urmează să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, după ce și-a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Procurorii DIICOT solicitaseră arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Tribunalul București a decis însă, marți, plasarea acestuia sub control judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Călin Georgescu fusese reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează o presupusă schemă prin care un om de afaceri ar fi fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări. Prejudiciul indicat de procurori este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În cadrul anchetei, procurorii au efectuat luni percheziții la mai multe adrese din București și Ilfov. DIICOT a anunțat că au fost ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmează să fie expertizate. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive.

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Editor : M.I.