Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în Arestul Central din Capitală, după ce a fost reținut luni, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT. El este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că a înșelat un afacerist cu peste 1.000.000 euro. Astăzi, fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi arestat preventiv, așa cum cer anchetatorii, sau dacă va primi o măsură mai ușoară.

Călin Georgescu va fi adus la Tribunalul București, unde va avea loc o ședință în care judecătorii de drepturi și libertăți vor decide dacă va fi arestat preventiv sau dacă va primi o măsură mai ușoară, arest la domiciliu sau control judiciar, informează jurnalista Digi24 Teodora Chiuș.

Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest.În fața Arestului Central au rămas peste noapte și câțiva dintre susținătorii lui.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că a făcut parte dintr-o grupare care a înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.

La perchezițiile de luni, anchetatorii au ridicat mai multe documente, sume de bani, dispozitive de bruiaj, dar și alte probe importante, care vor fi analizate.

Perchezițiile au durat mai bine de nouă ore, iar apoi Călin Georgescu n-a stat mai mult de patru în fața procurorilor la audieri, unde s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a făcut declarații în fața anchetatorilor.

Editor : Sebastian Eduard