Polițiștii au efectuat marți un control inopinat la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pentru a verifica dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale respectă măsura arestului la domiciliu. Acesta le-a deschis personal poarta polițiștilor și urmează să se prezinte miercuri în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu și-a petrecut prima noapte în arest la domiciliu în locuința sa din Mogoșoaia, unde este monitorizat inclusiv prin intermediul unei brățări electronice. Verificările inopinate fac parte din procedura aplicată persoanelor aflate în arest la domiciliu, polițiștii putând efectua astfel de controale la orice oră și ori de câte ori este necesar.

Echipajul de poliție a părăsit locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale după efectuarea verificărilor. Pe durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu are interdicția de a comunica cu persoanele vizate de această măsură în dosar, iar părăsirea locuinței este permisă numai în condițiile prevăzute de lege.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va părăsi miercuri pentru prima dată locuința de când a fost plasat în arest la domiciliu, pentru a se prezenta la Curtea de Apel București. Magistrații urmează să analizeze contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Ilfov de plasare a acestuia în arest la domiciliu, după trimiterea sa în judecată.

Călin Georgescu a ieșit luni din Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a respins definitiv o altă contestație a DIICOT, formulată împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

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Cele două contestații vizează etape procesuale diferite, cea de-a doua fiind formulată după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și intrarea dosarului în procedura de cameră preliminară.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută, alături de Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri, Răzvan Leu, care ar fi fost convins să transfere 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unui împrumut destinat unor tranzacții cu metale prețioase. Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri nu și-a recuperat banii. Călin Georgescu respinge acuzațiile și susține că dosarul este instrumentat din motive politice.

Editor : M.I.