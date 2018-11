Calvarul unui medic din Botoșani, obligat să stea de gardă de 8 ori pe lună, deși are cancer

Un medic internist din Botoșani, diagnosticat cu cancer, le cere ajutorul colegilor de breaslă pe Facebook și îi roagă să îi dea un sfat despre cum să facă față celor 7-8 gărzi extenuante pe lună, în condițiile în care boala o seacă deja de puteri.

Medicul Elena Cardaș lucrează la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, care se confruntă cu aceeași problemă ca mlte alte unități medicale din țară: lipsa acută de medici. Din acest motiv, medicii sunt nevoiți să stea de gardă mai des decât ar fi normal, lucru care îi extenuează.

Femeia a dezvăluit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că suferă de cancer și că sănătatea precară nu îi permite să stea de gardă de 7-8 ori pe lună.

„Știu că am în lista mea de prieteni mulți medici. Am nevoie de un sfat, o părere. Ce pot să fac dacă sunt pusă să fac 7 sau 8 gărzi pe lună, iar eu simt că nu le pot face? Simt un abuz din partea sistemului de a munci forțat, ca un sclav, fără nici o putere de a spune nu. Sănătatea îmi permite să ajut cu 3, maxim 4 gărzi. Atât. După fiecare gardă zac în pat la propriu, fără nici o putere. Unde mă pot adresa și dacă există vreo legiferare în acest sens. Lupta mea zilnica este cu cancerul. Nu am putere să mă lupt cu sistemul. Aștept comentarii la obiect. Mulțumesc.”, a scris Elena Cardaș pe Facebook.

În comentarii, medicul spune că a încercat să refuze să stea de gardă de 7 ori, dar că este în continuare pusă pe liste, împotriva voinței sale.

Într-o altă postare, medicul se plânge și de condițiile din spital și de lipsa aparaturii necesare pentru tratarea pacienților.

Conducerea spitalului, de cealaltă parte, spune că nu are ce să facă pentru a-i reduce numărul de gărzi alocate, având în vedere deficitul de personal. Pentru ca Elena Cardaş să poată face doar 3 sau 4 gărzi lunar ar trebui să mai fie angajaţi doi medici. ”Vom încerca să suplimentăm linia de gardă cu doi medici. Trebuie angajat personal. Am făcut o solicitare în acest sens”, spune Livia Mihalache, directorul Spitalului Judeţean ”Mavromati”, potrivit Adevărul.ro.

