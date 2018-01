Campanie de dezinformare pe conturile PSD, cu un clip din China, la adresa mișcării #Rezist

Partidul Social Democrat a trecut la atac, pe Facebook, împotriva organizatorilor mai multor proteste ce au avut ca țintă modificările controversate la legile justiției și la codurile penale. Zeci de pagini oficiale ale organizațiilor județene PSD au postat un clip care arată cum se fabrică like-urile fictive de pe reţelele de socializare. Imaginile sunt din China și este vorba despre aplicaţia chinezească WeChat. Asta nu i-a oprit însă pe cei de la PSD să distribuie clipul și să atace mișcarea #Rezist.

Imaginile au fost popularizare de Ziarul Financiar, în weekend, care descrie sumar cum să cumpără like-urile pe Facebook. Mai departe, cei de la PSD au preluat imaginile, citând pagina de Facebook a ZF, și au scris un mesaj standard, care a fost postat pe zecile de pagini de Facebook ale organizațiilor județene, în care sunt atacați inițiatorii protestelor la adresa coaliției de guvernare, potrivit bloggerului care a descoperit primul mesaj:

„Ziarul Financiar SOCANT ! Asa arata o uzină virtuală folosită de cei care se consideră " stăpânii on line ai României " . MAREA EMULATIE # REZIST are in spate o mare făcătură! Milioanele de like-uri cu care se lauda Malin Bot, postarile care au scos romanii in strada, sunt susținute de o infrastructura sofisticată ( achizionats cu banii lui SOROS) care a PROSTIT SI MANIPULAT EFECTIV ROMANIA. Daca v-ati întrebat cum arată o fabrică de like-uri ...Ei bine SIMPLU Asa au mii de like-uri paginile care, de exemplu, au atacat constant PSD si pe Liviu Dragnea si care au ridicularuzat coafura Premierului Romaniei! Asta e adevăratul #REZIST. Niste bucăți de plastic...”.

Mai departe, mesajul a fost răspândit de pe fiecare pagină de câteva sute de ori de către susținătorii acelor pagini, dar și de către conturi fără o identitate declarată.

Dragoș Stanca, expert în media digitală, a explicat pe contul lui de Facebook procesul de manipulare în patru pași.

„1. Un antreprenor rus, pe nume Artem Zhdanov, aflat în vizită la Shenzhen, Guangdong, China, publică o postare în care arată o "fermă de smartphones" care generează instalări sau face teste (nu e clar) pentru aplicația WeChat. 2. Russia Today preia postarea si cumpără si drepturile de folosință ale clipului. Prin agenția lor video, Ruptly, re-publică înregistrarea, însă cu explicația vagă că e vorba de o "fabrică de like-uri" (din China). Detalii, detalii...

3. Media din toată lumea preia pe nemestecate informația, printre cei care preiau sunt si cei de la ZF, pe pagina lor de Facebook. Unde se precizează, corect, si sursa. 4. "Strategii" în comunicare de la PSD consideră că e o treabă de exploatat aici, "uită" că e vorba de China, de WeChat, preferă varianta că e vorba doar despre Facebook likes si - detalii, detalii... - aduc "acțiunea" în România, unde o leagă, evident, de miscarea #Rezist. Din păcate, mai nimeni nu va reține acest proces "complicat". Iar efectul dezinformării este cel vizat. Fără o educație media solidă si fără ca puterea să aibă interesul să aibă un electorat educat, să vă asteptați să vedeți tot mai multe operațiuni de acest gen. Nu doar în România. Da, ne asteaptă vremuri complicate”, a precizat Dragoș Stanca.